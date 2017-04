publié le 11/04/2017 à 18:04

Les "poussins" se sont enfin dit oui. Cela faisait longtemps que les fidèles de Scènes de Ménages attendaient le mariage de Cédric et Marion, deux des personnages emblématiques de la série à succès, joués par Loup-Denis Elion et Audrey Lamy. L'événement tant attendu a donc bien lieu mardi 11 avril sur M6 dans le cadre d'une soirée spéciale dédiée à la série diffusée depuis 2009 sur la chaîne.



"Ce qui est très chouette pour les gens, c'est que le couple de Marion et Cédric va enfin se marier", s'est réjoui Loup-Denis Elion au micro de RTL. "On s'est dit qu'on avait pris suffisamment de temps pour faire quelque chose de grandiose", a ajouté sa partenaire à l'écran, Audrey Lamy.

Un mariage dans Scènes de Ménages, ce n'est clairement pas tous les jours, loin de là. L'occasion donc pour la chaîne de mettre le paquet. Pour l'occasion, la Six a convié des invités de marque tels que Alexandra Lamy, la sœur de Audrey Lamy, qui jouera le rôle d'une femme qui doit se marier juste après Cédric et Marion, ou encore Michaël Youn qui a, lui, été choisi pour jouer le rôle... du prêtre. Sans oublier Ophélie Winter qui sera elle aussi au rendez-vous des jeunes mariés. Une belle soirée en perspective, d'autant que cet événement est loin d'être le seul qui viendra rythmer ce prime spécial.

Ce soir, les poussins se marient ! ¿¿

RT ce faire-part pour assister au mariage ! #SDM #M6 pic.twitter.com/NPLhFHSlM0 — M6 (@M6) April 11, 2017

Découvrez la bande-annonce du mariage de Cédric et Marion, diffusé mardi 11 avril à partir de 21 heures sur M6 :