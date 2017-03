publié le 10/03/2017 à 10:27

Du petit au grand écran, Alexandra Lamy est devenue l'une des actrices préférées des Français. Elle sera à l'affiche ce mercredi 15 mars du film L'embarras du choix, un an après le succès de Retour chez ma mère. C'est d'ailleurs le même réalisateur, Éric Lavaine, qui signe la mise en scène. Si le film est un peu moins réussi que le précédent, on y retrouve un vaudeville qui part d'un sujet de société bien réel et assez grave.



Dans L'Embarras du choix, Alexandra Lamy incarne Juliette, une femme qui, à 40 ans, est jusqu'ici parvenue à ne jamais prendre de décision, confiant cette tâche à ses proches qui ont choisi pour elle les grandes lignes de sa vie. Mais quand l'amour - deux hommes donc deux choix possibles - va s'inviter dans sa vie, il va bien falloir qu'elle se décide. "Il y a quelque chose de dramatique là-dedans, et le choix extrême c'est quand même l'amour", commente l'actrice pour qui le sujet n'est pas aussi léger qu'il n'y parait.

> L'embarras du choix - Bande-annonce officielle HD

Alexandra Lamy, qui fait désormais partie des comédiennes les plus populaires, est aussi l'une de celles qui alternent avec bonheur la télé et le cinéma. Un gars une fille, le programme court de France 2, a évidemment été une formidable rampe de lancement de 1999 à 2003 et ensuite, le passage sur grand écran a été plus laborieux.

Sur TF1, Une chance de trop, la série adaptée du roman de Harlan Coben et Après moi le bonheur, un unitaire diffusé l'an dernier, ont été de gros cartons. Comparé à certains des films de cinéma dans lesquels la comédienne a fait des débuts remarqués, comme Ricky de François Ozon en 2009.

Je me suis retrouvée moi, je suis redevenue Alexandra Lamy Alexandra Lamy Partager la citation





Autre paramètre à prendre en compte, à ses débuts, Alexandra Lamy était associée à celui qui partageait alors sa vie à l'écran et au quotidien, Jean Dujardin. Pour elle, leur séparation lui a permis de prendre son envol en tant que comédienne.



"Je me suis retrouvée moi, je suis redevenue Alexandra Lamy. C'est difficile à deux quand il y en a un qui prend beaucoup de place, on ne voit plus l'autre. J'ai fait quatre film cette année là [en 2012, l'année de l'Oscar de Jean Dujardin ndlr], seulement personne ne les a vus, personne ne m'en parlait", confie l'actrice au micro de RTL, avant de conclure "c'est difficile deux acteurs ensemble".



Alexandra Lamy est donc à l'affiche de L'embarras du choix d'Éric Lavaine avec Arnaud Ducret et Lionel Astier, au cinéma mercredi 15 mars. On la retrouvera ensuite dans Un conte indien aux côtés Benoit Poelvoorde, puis un peu plus tard dans Nos patriotes, avec Louane Emera.