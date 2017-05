publié le 15/05/2017 à 11:36

"Comment vous dire à vous tous ? Merci, merci du fond du cœur pour tous ces messages de soutien que vous m'avez donné", commence Johnny Hallyday. Vêtu d'une veste de cuir noir, on découvre le rockeur dans cette vidéo, postée ce lundi 15 mai sur les réseaux sociaux. Debout face caméra, il a tenu à remercier tous ses fans pour leurs nombreux messages de soutien.



"Je vous aime profondément, moi aussi. Vous me manquez. Mais on va se voir très bientôt, et moi, je suis très heureux de ça. Je vous aime. Merci pour vos messages, ça m'a touché jusqu'au fond du cœur", confie "l'Idole des jeunes". En mars dernier, il était révélé que le chanteur de 73 ans était soigné pour des cellules cancéreuses. Une nouvelle qui avait bouleversé les fans de Johnny Hallyday, qui le soutiennent en masse.

Les dernières nouvelles concernant la santé du père de David Hallyday se voulaient rassurantes. Le rockeur devrait en effet être sur scène dès le mois de juin prochain, aux côtés d'Eddy Mitchell et de Jacques Dutronc, pour la tournée des Vieilles Canailles. Les trois amis seront de retour sur les routes de France dès le 10 juin, pour 17 concerts exceptionnels.

Merci pour tous vos messages ¿¿vraiment très touché. Du fond du cœur je vous aime pic.twitter.com/CN7I6Qn6Jf — Johnny Hallyday (@JohnnySjh) 15 mai 2017