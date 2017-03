publié le 10/03/2017 à 04:55

Les réseaux sociaux sont la méthode principale de communication du clan Hallyday. Il y a eu la question du piratage du compte de Laura Smet il y a deux jours. Le lendemain, jeudi 9 mars 2017, Johnny a fait des révélations sur Twitter à propos de son état de santé : il est soigné pour un cancer et se veut rassurant et ce soir, c’est son épouse Laeticia qui a pris la plume sur Facebook cette fois-ci.



"Mon homme a un moral de battant, de vainqueur qui continuera à défier les lois de la nature,c’est un guerrier, un lion. J’admire sa capacité à faire front et à tout surmonter avec tant de courage, d’humilité et de persévérance, écrit-elle. Accompagnons-le pour qu’il remporte ce nouveau combat dans la dignité et la douceur. Nous vous aimons." Et deux hashtags : #fuckthecancer et #abientotsurscene pour reprendre la signature du message de Johnny sur Twitter puisque le chanteur a annoncé que rien ne changerait pour la tournée des Vieilles Canailles qui approche : 10 juin à Lille pour le début de cette tournée. Johnny promet d'être au rendez-vous.