publié le 07/04/2017 à 08:00

C'était historique. En 2014, quelques chanceux ont pu s'imprégner d'un spectacle inédit offert par trois grands messieurs de la scène musicale française. Le 5 novembre 2014, Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc sont montés sur la scène de Bercy à Paris pour offrir une prestation exceptionnelle de six soirées de concerts. Ils ont repris leurs titres phares devant un parterre de fans émerveillés.



Pour revivre ce moment historique, ces Vieilles Canailles dévoilent un extrait inédit de la soirée. Ce moment où les trois légendes du rock français ont repris, tous les trois, la chanson autrefois interprétée par Eddy Mitchell en duo avec Serge Gainsbourg, Vieille Canaille. Un extrait à découvrir en exclusivité sur RTL et BFM TV.

Alors que l'événement devait être unique, les trois Canailles ont finalement décidé de faire profiter encore plus de fans. C'est pourquoi ils vont remonter sur scène, cette fois en partant sur les routes de France à partir du 10 juin 2017 pour 17 dates exceptionnelles. Ils passeront notamment par Lille, Bruxelles, Strasbourg, Nîmes, Rouen, Bordeaux ou encore Paris les 24 et 25 juin 2017, à l'AccorHotels Arena (toutes les dates de la tournée ici)...