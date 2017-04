publié le 07/04/2017 à 09:54

RTL dévoile un extrait inédit des concerts donnés en 2014 à Bercy par les Vieilles Canailles. Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc seront de retour sur scène, en tournée, partout en France, du 10 juin au 5 juillet 2017.



On rappelle qu'il n'existe aucun disque, ni DVD en public de cette première réunion des Vieilles Canailles en novembre 2014. Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc reprenaient chaque soir sur scène la chanson Vieille Canaille, notamment interprétée il y a 30 ans par Eddy Mitchell et Serge Gainsbourg en duo. La vidéo de ce titre, filmé à Bercy en 2014, est à voir et revoir ici.

Johnny Hallyday poursuit actuellement son traitement contre le cancer et il est très entouré : Eddy Mitchell vient d'arriver à Los Angeles pour le voir, pour parler de cette tournée, et les deux amis devraient même enregistrer sur place un duo inédit qu'on découvrira sur le prochain album d'Eddy Mitchell. Johnny doit limiter ses déplacements, voilà pourquoi le trio des Vieilles Canailles ne se retrouvera que début juin, en France, pour quelques séances de répétitions avant la première de la tournée.