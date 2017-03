publié le 09/03/2017 à 23:23

Alors que des informations inquiétantes circulaient depuis plusieurs jours sur son état de santé, Johnny Hallyday a annoncé mercredi 8 mars qu'il était effectivement soigné pour un cancer dépisté il y a quelques mois. Une confirmation destinée à couper court aux "informations alarmistes" diffusées par certains médias. Johnny, qui vit depuis plusieurs années à Los Angeles avec sa femme Laeticia et les deux petites filles qu'ils ont adoptées, s'est voulu rassurant. "Mes jours ne sont aujourd'hui pas en danger. Je vais très bien et suis en bonne forme physique", a-t-il dit sur son compte Twitter.



Du côté de son entourage professionnel, pas question pour l'instant de remettre en cause les 17 dates de la tournée des "Vieilles Canailles" avec Eddy Mitchell et Jacques Dutronc, du 10 juin au 5 juillet. Une bonne nouvelle pour les fans de l'idole des jeunes, malgré tout très inquiets de l'état de santé de leur rockstar.

Jeunes et moins jeunes, bercés depuis leur plus jeunes âgés, attendent dorénavant le retour sur scène de Johnny Hallyday avant la sortie du prochain album. Son nouveau disque est en tout cas plus que jamais en chantier alors que le chanteur et guitariste Yodelice serait à Los Angeles pour lui présenter de nouveaux titres. Les séances en studio pourraient commencer cette semaine.