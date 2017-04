publié le 24/04/2017 à 11:30

Laura Smet a été victime d'un piratage de son compte Facebook le 5 mars dernier. Un hacker en avait profité pour écrire un message annonçant que Johnny Hallyday souffrait d'un "cancer du poumon" avec des "métastases". Si le piratage a rapidement été confirmé par l'actrice et par son entourage, Le Parisien affirme que Laura Smet était en réalité espionnée depuis deux ans par le pirate à travers son compte Facebook.



Pendant ces deux années, l'individu a espionné les faits et gestes de Laura Smet grâce à ses conversations privées passées sur le réseau social. C'est en lisant les messages qu'elle envoyait à sa famille qu'il a eu connaissance des problèmes de santé de Johnny Hallyday, qui se bat contre des "cellules cancéreuses". Il a profité du retour en France de l'actrice pour publié le message annonçant que le chanteur était "condamné". Contrôlant son compte Facebook à distance, il a aussi supprimé les démentis publiés par l'actrice.

Capture d'écran du compte Facebook de Laura Smet piraté Crédit : capture d'écran

Un pirate "maladivement timide"

Interpellé moins d'une semaine après les faits, cet homme de 35 ans, décrit comme "maladivement timide" par les enquêteurs, est un habitué de ce type d'espionnage. Il a déjà piraté le compte de l'animatrice Cécile de Ménibus et a été condamné à six mois de prison avec sursis en février 2016. D'autres personnalités figurent également sur sa liste comme une ancienne Miss France, un homme politique ou une présentatrice météo. Laura Smet, elle, a supprimé son compte Facebook et s'est retirée du réseau social.