publié le 04/09/2017 à 21:23

Les nouilles dans le slip, c'est terminé. Lundi 4 septembre, Cyril Hanouna et sa bande étaient de retour sur C8 pour ouvrir la nouvelle saison de Touche pas à mon poste. Une nouvelle édition spéciale, puisqu'elle se déroule après les différents scandales qui ont frappé l'émission et la sanction du CSA, ainsi que les départs de chroniqueurs phares comme Enora Malagré ou Thierry Moreau. Après une année 2017 compliquée, il était temps de revenir aux fondamentaux.



Dès le début de l'émission, les téléspectateurs les plus fidèles ont noté des changements : Cyril Hanouna s'est offert une nouvelle coupe de cheveux ainsi qu'un costume de cravate. D'autres feront des rapprochements avec feu Le Grand Journal. Et ils n'auront pas tort : Touche pas à mon poste, ou TPMP pour les téléspectateurs fidèles, est désormais tourné sur le plateau de l'ancienne émission. Cela permet à TPMP de se doter d'une vraie scène. L'émission va ainsi s'ouvrir chaque soir par des live musicaux. C'est la chanteuse Rita Ora qui ouvre le bal avec son titre Your Song.

Le nouveau plateau ! Vous kiffez les chéris ? #TPMP pic.twitter.com/1bLJuFBnpi — TPMP (@TPMP) 4 septembre 2017

Un condensé de médias et humour

Le plateau très moderne traduit la nouvelle ligne prise par Cyril Hanouna et sa bande afin de contraster avec les précédentes saisons : proposer un décryptage des médias, comme c'était le cas aux débuts de l'émission sur France 4. TPMP débute ainsi par "l'humeur du jour" qui entraîne un court débat sur Secret Story et ses audiences. Louis Morin, ancien journaliste au Petit Journal, vient présenter une nouvelle séquence, "Les Chiffres de Monsieur Morin" qui consiste à donner des chiffres originaux liés aux médias, comme les audiences de Koh-Lanta ou la note d'humour de Christophe Beaugrand dans Secret Story.

Camille Combal quitte son "Poste de Surveillance" pour présenter le "19h55", parodie du JT de 20 heures. Rappelant la pastille "Petit Journal" lorsqu'elle était intégrée au Grand Journal, le chroniqueur revient sur un ton décalé sur le transfert de Neymar ou sur le festival Rock en Seine. Cette séquence précède ainsi "Touche pas à mes TT", qui revient sur les tendances Twitter du week-end et le match du poste, déjà présent lors des éditions précédentes.

Maxime Gueny présente quant à lui la pastille "Le scoop du jour", quand Benjamin Castaldi et le youtubeur Greg Guillotin présentent leur caméra cachée, dans lequel la nouvelle recrue piège le présentateur. L'humoriste Tom Villa fait lui un passage en fin d'émission avec sa mini-série "Sans Mensonge", dans laquelle tout le monde est obligé de dire la vérité.

De nouveaux chroniqueurs

En plateau, de nouvelles têtes viennent accompagner les anciens chroniqueurs : Dominique Farrugia, ex Les Nuls, est accompagné de Pierre Ménès, journaliste sportif et Rachid Arhab, ancien membre du CSA. Le DJ fait également son retour dans l'émission en la personne de Kelly, qui jouait dans le clip Bella de Maître Gims, remplace le DJ Tefa, qui officiait lors de la seconde saison de TPMP.



Des chroniqueurs étaient absents de cette première émission mais devraient néanmoins rejoindre l'équipe dans les prochains jours, comme le journaliste Renaud Revel, ancien rédacteur en chef de L'Express, Rokhaya Diallo, journaliste et chroniqueuse dans l'émission On refait le monde sur RTL, Aurore Castaldi et Christine Lentz, ex-patronne de NRJ12 et Chéri 25.



Si pour cette première émission il n'y avait pas d'invité, le rappeur Soprano fera l'honneur de sa présence mardi 5 septembre. Il faudra cependant patienter quelques semaines avant de découvrir si cette nouvelle formule focalisée sur les médias a convaincu les téléspectateurs.