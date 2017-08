Canal + annule "Le Petit Journal" de Cyrille Eldin

publié le 11/08/2017 à 17:47

Le Petit Journal n'aura survécu qu'une année au départ de Yann Barthès. Alors qu'il était d'abord annoncé que l'émission satirique reviendrait une fois par semaine dès la rentrée 2017, Canal + a décidé de prendre des mesures radicales et d'annuler ce rendez-vous quotidien, sur les écrans depuis 2004. C'est grâce à sa grille de rentrée dévoilée jeudi 10 août que la chaîne cryptée a officialisé la fin de ce talk-show culte.



Mais Canal + ne se débarrasse pas de Cyrille Eldin pour autant, à la tête du programme depuis le départ de son animateur-vedette. Le trublion de la chaîne se voit offrir dès le mois de septembre une émission diffusée chaque samedi à 19h15, La Case en +. Avec ce nouveau rendez-vous quotidien, le présentateur renouera avec le terrain et partira, avec ses reporters, à la rencontre de personnalités politiques, médiatiques ou sociétales. L'émission sera également ponctuée de décryptages de l'actualité et de reportages humoristiques.

Une manière de tourner la page du Petit Journal, programme devenu culte au fil des années mais qui ne s'est jamais remis du départ de son présentateur-vedette en 2016.