24/12/2016

"Chers amis, il est temps pour moi de vous dire la vérité sur la greffe dont j’ai bénéficié". C'est ainsi que Pierre Ménès commence son message. En toute simplicité et transparence, le consultant de Canal+ raconte qu'il a attendu cinq mois un nouveau rein et un nouveau foie, devant venir du même donneur. "Cinq mois horribles de vomissements, d’épuisement et de déchéance. Je ne pouvais plus du tout marcher pour me rendre à mes séances de dialyse", précise-t-il.



Pierre Ménès n'a pas manqué de remercier sa famille, dont le soutien a été permanent durant ces mois de souffrance. Il confie : "Sans l’amour infaillible de ma merveilleuse Mélissa et la présence permanente et bienveillante de ma mère, je ne serais probablement plus là aujourd’hui. Toute ma vie, je leur en serai reconnaissant". L'ancien journaliste de L'Équipe a également tenu à exprimer sa "gratitude" à la famille du donneur anonyme qui lui a "redonné la vie".

Un élan de bonté qui a donné envie à Pierre Ménès de s'engager : "Je compte bien sûr mettre maintenant ma notoriété au service de cette cause". Enfin il a tenu à remercier toutes les personnes qui lui ont envoyé des messages de soutien sur les réseaux sociaux. "Je ne pensais pas que vous m’aimiez autant et ça m’a beaucoup aidé aussi", écrit-il.



Pierre Ménès n'est pour l'instant pas tout à fait remis. 12 jours seulement après sa greffe, il admet ne pas aller encore très bien, souffrir encore et beaucoup dormir. Il ajoute cependant avoir bon espoir de rejoindre dans les mois à venir le plateau du Canal Football Club.