publié le 10/02/2017 à 18:04

Mauvaises audiences, changements de présentateurs et d'équipe ou passage en crypté, l'émission phare de Canal+ a du plomb dans l'aile. En grandes difficultés depuis plusieurs mois, le programme pourrait être stoppé et ce, dès le mois de mars, selon les révélations du site Puremedias, le 7 février. Depuis les départs successifs de Michel Denisot, présentateur emblématique de l'émission, puis d'Antoine de Caunes et de Maïtena Biraben, les audiences du Grand Journal de Victor Robert n'ont fait que diminuer.



Audiences en chute libre, concurrence rude des autres émissions dite d'access prime time, mais aussi peut-être les multiples changements de présentateurs et d'équipe, sont autant de circonstances qui auront eu raison de la fidélité du public du Grand Journal. Et concernant le possible remplacement du talk show phare de Canal+, les rumeurs vont bon train.

Si Europe 1 affirme que Le Petit Journal de Cyrille Eldin serait rallongé, pour combler le vide laissé par Le Grand Journal, une source de 20 Minutes déclare quant à elle que les deux émissions seraient déprogrammées. Pour l'heure, aucune de ces affirmations n'a été commenté par la chaîne cryptée. Le mystère reste entier.