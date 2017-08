publié le 26/08/2017 à 22:45

La soirée promettait d'être émouvante. Dès les premières notes qui retentissent sur la scène du Bosquet ce deuxième jour de Rock en Seine, le groupe Her rend un hommage vibrant à son musicien décédé. Une chanson pour rappeler que le groupe français est touché cet été par la tragique mort de son co-fondateur, Simon Carpentier, des suites d'un cancer. "Refuse to be the one dying" ("refuse d'être celui qui meurt") résonne profondément sur la scène et dans le public.



Mais les cinq musiciens sur scène de se laissent pas abattre par le chagrin, le show doit continuer et continuera impeccablement. "Ensemble, nous nous sommes fait une promesse. La promesse de continuer coûte que coûte cette magnifique aventure. C'est aujourd'hui son héritage que je porte en moi et c'est ma volonté ainsi que celle de toute l'équipe de Her de continuer à emmener notre musique le plus loin possible", avait assuré son compère, Victor Solf après la nouvelle. Il a tenu promesse samedi 26 août.

Tous les artistes sur scène sont en noir, comme pour signifier leur deuil, à l'exception du leader qui arbore un tee-shirt blanc. Les riffs mélangés aux sonorités inspirées du gospel américain, ravit les spectateurs venus en nombre soutenir et applaudir la jeune formation française.

Maintenant Blossom Roses, "un des derniers titres travaillés avec Simon, explique le chanteur. Ca nous touche beaucoup. Merci d'être là (...) C'est une aventure tellement énorme que l'on a vécue avec Simon, à l'époque, il n'y avait personne, et aujourd'hui on est là, à Rock en Seine, merci à tous d'être là". La voix déchirante de Victor Solf prend des airs encore plus touchants. Surtout lorsqu'il reprend, pour une nouvelle fois rendre hommage à son camarade disparu, Sam Cooke, parce que ça "a toujours été très important pour Simon" et lui.