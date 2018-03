publié le 31/08/2017 à 16:33

Cyril Hanouna est un animateur-producteur prolifique pour la chaîne C8. À la tête d'un contrat de 50 millions d'euros par an, "Baba" est obligé également de produire d'autres formats que Touche pas à mon poste (TPMP) pour la chaîne gratuite du groupe Canal+. Dans une interview à TV Mag, il dévoile les projets sur le feu et qui seront lancés cette saison. Ainsi, Camille Combal, acolyte et chroniqueur dans TPMP, va avoir un prime time. Mais il ne sera pas le seul.



"Jean-Luc Lemoine aussi. Ce sera vraiment son show avec de jeunes humoristes, des parodies, etc", dévoile Cyril Hanouna. "On va également produire Number One, un magazine où l’on s’intéressera au numéro 1 dans chaque branche. Mon rêve serait d’avoir Roger Federer pour le tennis", confie-t-il encore. Toujours dans le divertissement, le trublion du PAF s'apprête à proposer un jeu de dating.

On va lancer sur C8, produit par H20 et Banijay Productions, la saga de l’hiver. Cyril Hanouna Partager la citation





"J’avais envie de revoir Tournez manège. Je voudrais revenir à un dating plus dans la déconne, dans le contact avec les gens", explique-t-il. "Il y aura trois filles en plateau, un garçon, et ils apprendront à se connaître, se poseront des questions. Avec des aspects ludiques, le candidat aura pour certaines questions un détecteur de mensonges", indique Cyril Hanouna. Valérie Benaïm participera au programme, et un autre format mêlant "du bowling et de la culture générale" est prévu également pour TPMP le jeu ! à 18 heures.

Mais le divertissement ne sera pas le seul créneau de "Baba". "On va lancer sur C8, produit par H20 et Banijay Productions, la saga de l’hiver : Les Ombres rouges", confie-t-il. "On finit l’écriture de ce polar". La fiction devrait être lancé l'hiver prochain mais il y a aussi un film en préparation : Scary Baba Hotel. "On espère tourner l’an prochain, avec des chroniqueurs et des comédiens chevronnés", prévient Cyril Hanouna.