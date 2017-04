publié le 26/04/2017 à 22:59

M6 fait du rab avec Top Chef : le choc des brigades, émission inédite diffusée en direct, mercredi 26 avril. Au menu de cet épisode supplémentaire, le retour des trois Chefs, Michel Sarran, Hélène Darroze et Philippe Etchebest, et de leur brigade au grand complet. Une soirée divisée en trois parties, chacune voyant s'affronter deux candidats d'une même équipe. Les candidats doivent réaliser une entrée, un plat et un dessert, chaque étape étant jugée par les Chefs pour le goût, et par les téléspectateurs pour le visuel.



Et c'est le plat que les internautes n'ont pas manqué d'assaisonner. Thomas et Maximilien, brigade d'Hélène Darroze, affrontaient Franck et Carl, qui ont retrouvé leur Chef, Philippe Etchebest. Retrouver la complexité de la carbonara, en revisitant ce célèbre plat italien, voilà le défi qui devait départager les candidats. Si la version de Jean-François Piège, à base de calamars, n'a pas séduit les fidèles de l'émission, la recette des pâtes à la carbonara continue de diviser les internautes.

Thomas, Maximilien, Franck et Carl, rassemblés pour cette ultime émission, se sont donc affrontés sur cette épreuve, jugée par Michel Sarran et Jean-François Piège. C'est à Thomas et Maximilien, de la brigade d'Hélène Darroze que reviennent les deux points attribués par les Chefs, qui remportent ainsi cette épreuve.

#TopChef ALERTE INFO : un massacre de la carbonara est declaré ce soir!! — gaala (@gaalinette) 26 avril 2017

Vous nous beurrez la raie tous les jours avec le terrorisme, mais y a un attentat à la carbonara en cours et personne ne fait rien. #TopChef — Madame Peel (@MadamePeel21) 26 avril 2017

ALEEEEEEEEEEERTE REVISITE DE LA CARBONARA DANS TOP CHEF LE CHOC DES BRIGAAAAAAAADES !!!! ¿¿¿¿¿¿ cc @flonot — Loreleï Jade (@Lorelei_Jade) 26 avril 2017