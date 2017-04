publié le 19/04/2017 à 18:30

M6 nous promet une soirée sous haute tension ce mercredi 19 avril. Après 13 semaines de compétition, ils ne sont plus que deux à s'affronter pour le titre de Top Chef 2017. Qui de Franck Pelux ou de Jérémie Izarn remportera au maximum 100.000 euros ? Dès 20h55, les candidats vont s'affronter autour d'un menu carte blanche. Aidés des anciens participants de cette saison, venus les épauler en tant que commis, les finalistes auront toute une journée pour convaincre le jury et une centaine d'invités.



Les amateurs de série auront rendez-vous sur France 2 à 21 heures pour le retour de Dix pour cent. Les agents de comédiens reviennent plus motivés que jamais pour régler les problèmes de leurs protégés. La chaîne publique diffuse ce mercredi 19 avril les deux premiers épisodes de la nouvelle saison avec en invités Virginie Efira, Ramzy Bédia et Fabrice Luchini.

