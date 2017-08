publié le 13/08/2017 à 14:06

Quelle vedette remportera cette année le coeur et le vote des adolescents américains ? On le découvrira dans la nuit du 13 août avec la tenue de la 19ème cérémonie des Teen Choice Awards, événement américain qui récompense chaque année les personnalités les plus populaires auprès des adolescents.



Pour élire les grands vainqueurs, les adolescents américains de 13 à 19 ans doivent voter pour leurs personnalités préférées dans plus de 96 catégories allant du cinéma, de la télévision, de la musique mais également en jeux vidéo, danse, en sport ou en fashion.

Pour cette édition 2017, Louis Tomlinson, ex-membre des One Direction, viendra chanter en live son dernier single solo, Back To You, aux côtés de Bebe Rexha. Miley Cyrus recevra elle un prix d'honneur, étant engagée dans le déroulement de cette cérémonie depuis dix ans. Elle sera la première primée d'une longue liste de vedettes, dont voici ceux qui pourraient se démarquer.

Dans la catégorie cinéma, un sacre pour Emma Watson ?

De nombreuses stars vont se disputer les différents prix remis dans les catégories cinéma, où tous les genres cinématographiques sont représentés. Certaines vedettes s'illustrent cependant dans plusieurs catégories, comme Emma Watson présente dans quatre catégories, dont deux fois pour la meilleure actrice (dans un film fantastique avec La Belle et la Bête et dans un film dramatique pour The Circle).

Emma Watson aux MTV Movie & TV awards 2017 Crédit : Chris Pizzello/AP/SIPA

Après avoir triomphé aux MTV Movie Awards, l'interprète d'Hermione Granger pourrait une nouvelle fois rafler les prix. La Belle et la Bête est d'ailleurs l'un des films les plus nominés et pourrait probablement repartir avec quelques prix.



Autres femmes à s'illustrer dans les catégories cinéma : Gal Gadot, l'interprète de Wonder Woman, nommée à 5 reprises. Côté acteurs, c'est Dwayne Johnson qui semble dominer, avec cinq nominations grâce aux films Baywatch : Alerte à Malibu et Vaiana. Tom Holland pourrait lui repartir avec le prix de la révélation, ayant fait forte impression dans le rôle de l'Homme-araignée avec Spider-Man : Homecoming.

Dans la catégorie séries, "Pretty Little Liars" et "Riverdale" dominent

Elle avait déjà raflé de nombreux prix en 2016, et le sacre de Pretty Little Liars ne semble pas prêt de s'arrêter. D'autant plus que la série est arrivée à son terme au cours de l'année 2017. Il est probable que cette série qui a pour cœur de cible les adolescents repartent avec de nombreux prix (elle est nommée à 9 reprises), tout comme Riverdale, sa petite soeur, nommée elle dans 8 catégories différentes.

"Pretty Little Liars" est une série au succès commercial mondial Crédit : ABC Family

On peut également s'attendre à un nouveau sacre de Millie Bobby Brown, l'interprète d'Eleven dans Stranger Things qui a marqué les esprits avec sa prestation. La jeune actrice de 13 ans pourrait repartir avec le prix de Meilleure révélation, comme c'était déjà le cas lors des MTV Movie Awards.

En musique, Selena Gomez et Justin Bieber

Côté musique, la concurrence va être rude. Selena Gomez est l'artiste féminine qui s'impose avec 11 nominations, grâce à différentes chansons telles Bad Liar et It Ain't Me. La chanteuse est également nominée dans les catégories web et fashion. Très populaire auprès des jeunes, il est probable qu'elle reparte de la cérémonie californienne avec quelques prix.

Selena Gomez aux American Music Awards 2016 Crédit : Jordan Strauss/AP/SIPA

Chez les hommes, c'est Justin Bieber qui cumule 9 nominations grâce notamment au succès planétaire de Despacito. Mais Ed Sheeran et Bruno Mars pourraient lui faire de l'ombre, s'imposant tous les deux comme des concurrents de poids.

Harry Styles et Zendaya, nommés dans plusieurs catégories

Il y a les indéfinissables, ces personnalités qui multiplient les talents et les casquettes et qui se retrouvent nommés dans plusieurs catégories. C'est le cas notamment d'Harry Styles, qui était à l'affiche de Dunkerque au cinéma et qui a sorti un nouvel album solo au cours de l'année. Il est notamment nommé dans la catégorie "artiste de l'été" et pour le meilleur avec Sign of the Times. À lui seul, le chanteur de 23 ans cumule 8 nominations.

Harry Styles est nommé dans plusieurs catégories Crédit : Jason Merritt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

C'est également le cas de Zendaya, qui porte les différentes casquettes d'actrice, chanteuse, mannequin et danseuse et qui cumule à elle seule 6 nominations dans les catégories télévision, fashion, web et cinéma. Mais on n'est pas à l'abri de surprise vu que les heureux élus remportent le vote du public adolescent. Il faudra patienter jusqu'au 13 août pour savoir si ces favoris repartent victorieux, ou bredouilles.