publié le 08/05/2017 à 10:03

Alors que la France élisait son nouveau président de la République, à Los Angeles se déroulait la 26ème édition des MTV Movie Awards, la cérémonie américaine qui récompense les meilleurs films, acteurs et actrices de l'année. Désormais rebaptisé MTV Movie & TV Awards, l'événement a également célébré pour la première fois les séries télés, de Stranger Things sur Netflix à The Walking Dead sur AMC. L'acteur Adam DeVine (Pitch Perfect 1 et 2) présentait la soirée. La cérémonie a débuté par le traditionnel défilé sur le tapis rouge avec de nombreuses stars comme Emma Watson, Cara Delevingne, l'héroïne de Valérian, le prochain space opera de Luc Besson, et les enfants de Stranger Things.





La fiction Stranger Things, grande favorite de la compétition, a reçu le prix de la Série de l'année, tandis que Millie Bobby Brown, qui incarne Eleven dans le show, a été nommée Meilleur acteur dans une série (et non pas "actrice", car la cérémonie a décidé de remettre des récompenses non-genrées). Côté cinéma, La Belle et la Bête de Bill Condon, avec Emma Watson dans le rôle de Belle, a décroché le prix du Meilleur film de l'année. À cette occasion, Adam DeVine a rejoué la scène du bal avec l'actrice Hailee Steinfeld (Pitch Perfect 2, True Grit) et Emma Watson a prononcé un discours très inspirant en recevant le prix.

Thank you for your beautiful Best Actor in a Movie acceptance speech at the #MTVAwards, @EmmaWatson ¿ pic.twitter.com/iGN3nQQylL — MTV (@MTV) 8 mai 2017

Moonlight, qui a reçu l'Oscar du Meilleur Film il y a quelques mois, s'est une nouvelle fois imposé. Le long-métrage de Barry Jenkins, qui raconte l'histoire d'un jeune garçon homosexuel jusqu'à l'âge adulte a reçu le prix du Meilleur baiser avec Ashton Sanders (Chiron adolescent) et Jhar­rel Jerome (Kevin adolescent). Enfin, l'un des moments les plus forts de la soirée restera le discours de Vin Diesel, en hommage à Paul Walker, l'acteur de la saga Fast & Furious disparu brutalement dans un accident en 2013.

Your 2017 Generation Award winners at the #MTVAwards: the Fast & Furious cast ¿ pic.twitter.com/KlR7qYYJdT — MTV (@MTV) 8 mai 2017

Découvrez le palmarès complet des MTV Movie & TV Awards 2017

Le film de l’an­née : La Belle et la Bête.

Meilleur acteur dans un film : Emma Watson dans La Belle et la Bête.

La série de l’an­née : Stran­ger Things.

Meilleur acteur dans une série : Millie Bobby Brown dans Stran­ger Things.

Le moment le plus émouvant : Jack and Randall au cours de karaté dans This Is Us.

Meilleur espoir : Daniel Kaluuya dans Get Out.

Meilleur duo : Hugh Jack­man et Dafne Keen dans Logan.

Meilleur baiser : Ashton Sanders et Jhar­rel Jerome dans Moon­light.

Meilleur acteur dans une comé­die : Lil Rel Howerdy de Get Out.

Meilleur anima­teur télé : Trevor Noah dans The Daily Show.

Meilleur héros : Taraji P. Henson dans Les figures de l'ombre.

Meilleur scénario : la série Black-ish.

Meilleur méchant : Jeffrey Dean Morgan (Negan) dans The Walking Dead.

Meilleur documentaire : 13th.

Meilleur concours TV : RuPaul’s Drag Race.

Meilleure œuvre enga­gée : Les Figures de l'ombre.