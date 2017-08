Kendji Girac et Michel Jonasz sont dans "Laissez-vous tenter" de l'été

publié le 11/08/2017 à 09:38

Musique

Il a vendu près de 3 millions de disques en trois ans. Le premier album de Kendji Girac, paru le 8 septembre 2014, quatre mois seulement après sa victoire dans la troisième saison de The Voice, est un carton dès sa sortie. Dans une industrie moribonde, le jeune chanteur de 18 ans à l'époque écoulera plus d’un million d’exemplaires de cet album enregistré en un mois.



"C'était la première fois que je découvrais un studio", confie le chanteur. "Je voulais faire de la pop avec de la gypsy et je n'avais pas conscience de tout cela, je faisais ces chansons pour le plaisir. Andalouse était une chanson qui change, on avait enlevé beaucoup de guitare et elle faisait surtout pop".

Kendji Girac prépare son troisième album attendu l'an prochain. Il a déjà enregistré quelques maquettes aux États-Unis.

Le chanteur Kendji Girac Crédit : AFP

Littérature

Parmi les coups de cœur à découvrir cet été, le deuxième roman de Mathieu Menegaux, Un fils parfait. L'histoire d'un engrenage cauchemardesque qui va broyer une femme, une épouse, une mère de famille. Daphné découvre et clame une vérité que personne ne veut ou ne peut entendre : les actes sexuels que son mari, l'homme qu'elle aime, un homme au-dessus de tout soupçon, impose à leurs deux filles.



Daphné tente de sortir ses enfants des griffes de ce père incestueux et le dénonce. Mais la machine policière et judiciaire censée l'aider va se retourner contre elle et la piéger. Une descente aux enfers dans laquelle le lecteur est précipité avec Daphné, tout aussi impuissant et sidéré que l'héroïne malheureuse de Mathieu Menegaux.



“Son mari, Maxime, est supérieurement intelligent, explique Mathieu Menegaux, et comme elle lui a confié qu’elle avait des doutes, il a eu le temps de s’organiser. Il est déjà prêt à se défendre alors qu’elle n’a pas commencé à se dire qu’il fallait qu’elle s’échappe”.

"Un fils parfait" est un roman poignant de Mathieu Menegaux

L’intrigue est inspirée d’une histoire vraie, celle d’une mère à qui ont été enlevés ses deux enfants pour n'avoir pas réussi à faire la preuve des sévices sexuels pratiqués par leur père. Alors Daphné, elle, parviendra-t-elle à faire éclater la vérité et sauver ses filles ? À vous de découvrir l'intrigue magistrale développée par Mathieu Menegaux qui réussit, en outre, à emprunter la voix de cette mère combattante avec une justesse assez stupéfiante.



Mathieu Menegaux publie le très réussi Un fils parfait chez Grasset.

Cinéma

Le chanteur et comédien Michel Jonasz salue le travail d'un acteur regretté, Robin Williams, décédé il y a trois ans. Un des génies du cinéma moderne, qui alternait le drame et la comédie, comme dans Madame Doubtfire en 1993. "On sentait chez lui une humanité et une vraie déchirure", confie Michel Jonasz.



Il est particulièrement touché par Le cercle des poètes disparus, grand classique de la carrière de Robin Williams. "Il incarnait tellement, li nous faisait croire aux histoires qu'il jouait. J'aimais aussi les choix qu'il avait faits", dans des films comme Good Morning Vietnam.

Michel Jonasz lors des Francofolies en 2014 Crédit : XAVIER LEOTY / AFP

Exposition

Le plus important festival de photographies au monde a lieu en ce moment même à Arles. Parmi la cinquantaine d'expositions que l'on peut voir, Annie Leibovitz expose ses photos de jeunesse à la Grande Halle. Tout le monde connaît au moins un des clichés iconiques d'Annie Leibovitz, celui de la photo de John Lennon nu enlaçant Yoko Ono, prise le 8 décembre 1980 à New York et que Annie Leibovitz expose à Arles parmi 3.000 autres clichés.



Cinq heures plus tard, John Lennon est assassiné et Annie Leibovitz devient la détentrice du dernier cliché du chanteur. Ce qui est aussi passionnant à Arles, c'est la découverte du parcours d'Annie Leibovitz, qui a commencé sa carrière en 1968.



Fascinée à l'époque par Henri Cartier Bresson et Robert Frank, ses clichés de jeunesse, de 1968 à 1983, exposés à Arles, montrent l'évolution de sa pratique et de sa technique. Ses premières photos sont prises sur le vif, très road trip, très libérées, en petit format. Les amoureux de Mick Jagger et de ses acolytes seront fous des 417 images punaisées sur le mur, qui nous immergent dans la tournée pétaradante et déjantée des Rolling Stones en 1975.

Cette photo de John Lennon et Yoko Ono a été prise par Annie Leibovitz quelques heures avant l'assassinat du chanteur Crédit : Annie Leibovitz / Rolling Stone

Mais l'intérêt de cette exposition, c'est aussi de voir comment cette femme parvient à se singulariser à l'intérieur d'un événement que tous les photographes de la terre photographient. Par exemple, le 9 août 1974, le président Nixon démissionne après le scandale du Watergate. Annie Leibovitz est accréditée pour prendre l'ultime photo du président quittant la maison blanche.



La photo qu'elle présentera, ce ne sera pas celle de Nixon, montant les marches de l'hélicoptère, mais celle de l'hélicoptère de Nixon décollant, laissant au sol trois gardes en train de rembobiner le tapis rouge. Ce faisant, elle invente la photo décalée qui fait florès encore aujourd'hui.