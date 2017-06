"Baywatch, alerte à Malibu" et "Les ex" sont dans les sorties cinéma de la semaine

publié le 21/06/2017 à 11:32

Le box-office a lui aussi souffert des fortes chaleurs. Les entrées ont littéralement fondu : La Momie est le plus mauvais démarrage de Tom Cruise en France depuis longtemps, avec à peine 500.000 entrées en une semaine. C'est mou aussi pour le dernier Cédric Klapisch, Ce qui nous lie en dessous des 200.000. Quant à Nos patriotes avec Alexandra Lamy et Louane Emera, on est sous la barre des 30.000 entrées. Wonder Woman a tout de même largement passé le million de spectateurs et Marie Francine de Valérie Lemercier approche des 650.000...





Les sorties de ce mercredi 21 juin auront peut-être plus de succès, à commencer par un film dont le titre va vous rappeler plein de souvenirs : Baywatch : Alerte à Malibu. Le succès planétaire du petit écran est aujourd'hui prolongé par un film qui conserve l'ADN du feuilleton : du soleil, des filles et des garçons en maillots moulants.

"Baywatch : Alerte à Malibu" : passionnés de cinéma, passez votre chemin

> La Momie / Bande-annonce officielle 2 VF [Au cinéma le 14 juin]

Si vous venez chercher ce genre d'ingrédients, vous ne serez pas déçus. Si vous avez envie de cinéma, passez votre chemin ! Autour d'une vague histoire de protection de la nature, le film est ponctué de blagues généralement en dessous de la ceinture, de flottaison évidemment... Au générique : Zac Efron et Dawayne Johnson, alias The Rock...



Beaucoup plus intéressant : le thriller It comes at night, (Ça arrive la nuit). L'action se passe dans une maison isolée où un couple se terre, au moment où la planète subit un péril mortel. Une autre famille en fuite frappe à leur porte et c'est là où les choses terrifiantes vont vraiment commencer. Un peu sur-côté, mais diablement efficace.

> IT COMES AT NIGHT Bande Annonce VF (2017)

Du côté des films français, on retient Les ex de Maurice Barthélémy. C'est le 5e film d'un des grands malades à l'origine de l'épopée des Robins des bois. Une vraie réussite pour le réalisateur : simple, drôle, tendre, bien écrit, bien joué. L'histoire d'Antoine, Didier, Serge, Lise, Greg, Laurent et d'autres qui font le bilan de leur vie sentimentale au moment de peut-être à nouveau s'engager. Seulement, il n'est pas si simple de tirer un trait sur le passé. On est entre Lelouch et Altman avec des personnages qui se croisent, s’aiment, se déchirent, mais sans méchanceté aucune.

"Les ex" avec Jean-Paul Rouve, Arnaud Ducret ou encore Claudia Tagbo

> LES EX Bande Annonce (2017)

Dans Les ex, on retrouve Maurice Bathélémy devant et derrière la caméra, mais aussi Jean-Paul Rouve, Arnaud Ducret, Baptiste Lecaplain, Claudia Tagbo et d'autres encore.



A l'affiche aussi, Le manoir, le premier film de Tony Datis, qui revisite les ambiances du style Scream en mêlant horreur et comédie. Avec peu de moyens, il parvient à créer un véritable univers malgré les vrais creux du scénario. Il peut compter sur la bonne volonté de toute une bande de Youtubeurs, stars du net : Kemar, Natoo ou encore Ludovik.

> LE MANOIR Bande Annonce Officielle (2017) Natoo, Mister V, Kemar, Ludovik...

Enfin, on ne dira pas OK à KO, le film de Fabrice Gobert, le réalisateur de la série Les revenants. Celui-ci s'essaye à ce qu'on appelle le film de genre, entre le thriller et le fantastique, mais rate le coche. KO, raconte l'histoire d'un odieux responsable de chaîne de télé qui, se réveillant après un coma, découvre que tout son entourage et tout le monde autour de lui à changé. Rêve ? Réalité ? Cauchemar ? Complot ? Fromage ou dessert : un café et l'addition en ce qui nous concerne !

> K.O. Bande Annonce (2017)

"Le grand méchant renard et autres contes" est à voir en famille

> LE GRAND MECHANT RENARD ET AUTRES CONTES – Bande-annonce officielle (2017)

Pour terminer, un peu de douceur avec le film d'animation Le grand méchant renard et autres contes, réalisé par Benjamin Renner et Patrick Imbert. Une équipe qui avait déjà œuvré en 2012 dans Ernest et Célestine, et qui revient avec un nouvelle splendeur en vrai dessin animé. Si l'amour est dans le pré, la tranquillité elle n'y est point : pour preuve ces trois contes dans lesquels un canard veut remplacer le père Noel, un lapin veut imiter la cigogne et un renard se retrouve parent de trois bébés poules, bien obligé de faire croire à ses rejetons d'adoption qu'il est le maître des bois, plus fort même que le loup. C'est charmant et émouvant, à aller voir en famille. Et n'oubliez pas que dimanche commence la Fête du cinéma 2017 : tous les films à volonté pour 4 euros la séance jusqu'au mercredi 28 juin inclus.