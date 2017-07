publié le 10/07/2017 à 12:15

Spider-Man : Homecoming, le nouveau film sur l'Homme-araignée, est plein de twists, dont beaucoup qu'on ne voit pas venir... Marvel aime jouer avec les nerfs des fans et le prouve une nouvelle fois avec ce blockbuster. Attention, cet article contient des spoilers sur l'intrigue de Spider-Man : Homecoming et sur certains de ses personnages.



Ce n'est un secret pour personne, l'actrice Zendaya joue le rôle de Michelle, une camarade de lycée de Peter Parker. Les deux adolescents font partie du même groupe de débat et, à la fin du film, le professeur encadrant propose à Michelle de prendre la tête du groupe. Un challenge qu'elle accepte à condition que ses amis l'appellent "MJ".

Deux initiales qui ont fait bondir les fans américains de Spider-Man, car pour eux il n'y a qu'une seule "MJ", Mary Jane Watson. Michelle serait-elle en fait Mary Jane ? Les producteurs du film ont tenu à vite rectifier le tir dans une interview donnée à IGN le 9 juillet : "Nous n'avons jamais vu ce moment comme une grosse révélation, mais plus comme un hommage marrant aux anciens amours de Peter".

Une histoire d'amour avec Peter ?

"Elle n'a jamais été Mary Jane Watson", ont-ils affirmé : "Elle a toujours été ce personnage du lycée, Michelle, qui commence par un M comme Mary. Donc on s'est demandé : "Ce ne serait pas super si ses initiales étaient MJ ?".

Michelle n'est donc pas Mary Jane, mais cela ne signifie pas pour autant qu'elle ne connaîtra pas d'histoire d'amour avec Peter Parker. "Est-ce qu'ils vont sortir ensemble ? Est-ce qu'ils vont tomber amoureux ? Elle semble être intéressées par Peter. Il y a une bonne entente entre les eux. Qui sait ce qu'il va se passer dans les prochains films ?"



Les scénaristes sont libres d'inventer l'intrigue qu'ils souhaitent puisque Michelle n'est basée sur aucun personnage des comics et a été inventée de toute pièce. Si elle n'est pas Mary-Jane Watson, elle pourrait tout de même devenir le grand amour de ce jeune Spider-Man.