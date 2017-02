Les premiers spots publicitaires spécialement réalisés pour Super Bowl commencer à arriver. Des vidéos souvent très drôles et au casting cinq étoiles. On y retrouve : John Malkovich, Peter Fonda ou Gal Gadot, la star de "Wonder Woman".

publié le 02/02/2017

C'est l'une des traditions du Super Bowl, la grande finale de la ligue professionnelle de football américain (NFL). Les marques les plus célèbres réalisent des spots publicitaires spéciaux destinés à être diffusés avant, pendant et après le match le plus attendu de l'année. Ces vidéos sont souvent drôles, décalées, et peuplées de stars, qui n'ont pas peur de se moquer de leurs images.



Cette année, le Super Bowl opposera les Patriots de la Nouvelle-Angleterre aux Falcons d'Atlanta. La rencontre se déroulera le 5 février au NRG Stadium de Houston (Texas), et le show a d'ailleurs déjà commencé sur internet. La finale de football américain est tout simplement l'événement le plus regardé à la télévision américaine (111,9 millions de téléspectateurs pour l'édition 2016), diffusé sur toute la planète. L'exposition médiatique est donc incroyable pour les marques, les stars, les films...



Tout le monde essaie donc de placer ses produits pendant la diffusion de la rencontre sportive. L'an dernier, l'acteur Willem Dafoe a enfilé la mythique robe blanche de Marilyn Monroe pour Snikers, Ryan Reynolds (Deadpool) a séduit la planète entière dans une publicité Hyundai et Ben Affleck s'est mis dans la peau de Bruce Wayne (Batman) pour faire la promotion de la compagnie aérienne Turkish Airlines.

John Malkovich, Adam Driver et Gal Gadot font le spectacle

Les premiers spots publicitaires pour le Super Bowl 2017 sont déjà disponibles ligne. On découvre un John Malkovich qui s'est fait voler son nom de domaine pour Squarespace, l'actrice Melissa McCarthy en détresse avec sa voiture sur un iceberg, qui demande de l'aide à l'entreprise automobile Kia, mais aussi Adam Driver (Kylo Ren dans la nouvelle saga Star Wars) en plein casting pour Snickers.





Ce sera d'ailleurs la première publicité diffusée en direct pendant le match du Super Bowl. Sans oublier Peter Fonda qui passe derrière la caméra des frères Coen pour Mercedes et Gal Gadot (Wonder Woman) avec Jason Statham (Le Transporteur) dans une soirée au restaurant très musclée, comme les personnages qu'ils incarnent au cinéma.