La main sur le cœur, la star de la country a célébré l'hymne national de sa voix grave lors du 51e Super Bowl, à Houston (Texas).

> Luke Bryan's Super Bowl LI National Anthem | NFL Crédit Image : ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

par Félix Roudaut publié le 06/02/2017 à 02:51

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Méconnu en Europe, Luke Bryan est pourtant une superstar outre-Atlantique. Le chanteur de country n'a rien à envier à Lady Gaga, qui assurera le show lors de la mi-temps du 51e Super Bowl, dimanche 5 février au NRG Stadium de Houston, au Texas. Pour preuve, c'est à l'artiste de 40 ans qu'est revenu l'honneur d'entonner l'hymne national avant le coup d'envoi du choc entre les New England Patriots et les Atlanta Falcons.



Le natif de l'État de Georgie est le premier homme à chanter The Star Spangled Banner en ouverture de la finale de la NFL depuis Billy Joel. C'était en 2007. La main sur le cœur, visiblement très ému, le musicien aux 8 millions d'abonnés sur Twitter a célébré l'hymne national de sa voix grave, les yeux fermés. Pendant près de deux minutes, le temps s'est arrêté dans l'enceinte qui peut accueillir près de 73.000 personnes.



Sur le terrain, les acteurs de la rencontre se sont immobilisés. Têtes baissées, les guerriers ont pu se recueillir avant ce combat qui s'annonce épique. Une prestation qui s'est terminée sous une ovation immense de la foule et le vrombissement de six avions de chasse laissant derrière eux une épaisse fumée aux couleurs de l'Oncle Sam. Le match peut commencer.