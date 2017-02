La plateforme de streaming propose de nombreuses nouveautés pour ce deuxième mois de 2017, avec notamment les entrées de la série "Santa Clarita Diet" et du film "Imperial Dreams".

01/02/2017

En ce début 2017, l'heure est à la nouveauté sur la plateforme Netflix. Les températures extérieures sont idéales pour avoir une excuse pour rester confortablement lové sur son canapé. Et le géant du streaming a tout prévu, avec de nombreuses - et belles - nouveautés, disponibles au mois de février. Séries inédites, films ou documentaires, Netflix élargit encore son offre, pour le plus grand bonheur des abonnés. Et il y en aura pour tous les goûts !



Drew Barrymore sera à l'affiche de la série américaine événement, Santa Clarita Diet, dont la première saison arrive sur Netflix. Autre entrée à noter, celle du film dramatique Imperial Dreams, de la nouvelle saison de Chef's Table, de Dragons ou du documentaire Paris is Burning.



Autant de nouveautés qui rythmeront les prochaines semaines. Sortez les plateaux-télé et vos plus beaux plaids, on fait un petit point sur les sorties Netflix du mois de février.

"Santa Clarita Diet", une série drôlement sanglante

La série américaine, créée en 2016 par Victor Fresco, débarque sur Netflix en février 2017. Des épisodes de 30 minutes qui suivent les aventures comiques et fantastiques de Joel et Sheila, un couple d'agents immobiliers sans histoires. Jusqu'à ce que le personnage interprété par Drew Barrymore subisse une étrange transformation, qui la pousse vers la mort et le cannibalisme.



Contrairement aux apparence, Santa Clarita Diet est une série comique, dont la saison 1 compte 13 épisodes, intégralement disponibles sur la plateforme en streaming dès le 3 février 2017. Au programme, du sang, des membres déchiquetés, pour cette comédie de zombies cannibales et drôlement décalée.

"Imperial Dreams", un drame prometteur

Autre sortie de ce mois de février sur Netflix, le film Imperial Dreams, de Malik Vitthal. Un drame qui retrace l'histoire d'un père et de son fils, qui vivent dans un quartier malfamé de Los Angeles, Imperial Courts. À 21 ans, Bambi (interprété par John Boyega) fera tout pour sortir son enfant de cet endroit rongé par la violence. Ancien tolard, il se réfugie dans la poésie.



Le film indépendant sortira le 3 février sur la plateforme de streaming. Une première bande-annonce bouleversante a été dévoilée, montrant un John Boyega tout en émotion. À l'affiche de ce long-métrage également, Keke Palmer, Glenn Plummer et Rotimi.

"Chef's Table" une troisième saison bleu-blanc-rouge

La série documentaire de Netflix revient pour une troisième saison ! Au programme, coulisses de cuisines et secrets de stars de la gastronomie contemporaine. Les deux premières saisons, créées pas David Gelb, dont le premier épisode a été diffusé sur le service streaming en avril 2015, ont été un succès et on permis à la série d'être nommée aux Emmys Awards.



Chef's Table revient donc pour une troisième saison, qui sera disponible sur Netflix le 17 février. Et pour ces nouveaux épisodes, David Gelb met à l'honneur la France, et plusieurs de ses chefs, dont Alain Passard, Adeline Grattard ou Alexandre Couillon.

"Dragons : par delà les rives", dévoile sa 4ème saison

Après les trois premières saisons de Dragons : par delà les rives, la série revient sur Netflix. Dérivée des deux films du même nom sorti en 2010 et 2014, l'adaptation retrace les aventures de Krokmou, le dragon domestique de Harold, un jeune viking originaire de la ville de Beurk.



Les trois précédentes saisons de Dragons, diffusées sur Netflix à partir de juin 2015, comptent chacune 13 épisodes. Dragons : par delà les rives 4 sera disponible en intégralité sur la plateforme streaming le 17 février 2017.

"Paris is burning", documentaire poignant de Jennie Livingston

Ce film, sorti en 1991, a été remastérisé par le National Film Registry américain, fin 2016. Réalisé par Jennie Livingston, ce documentaire est tourné autour de drag queens à New York. Des homosexuels Noirs et Latinos,qui mettent en relief les problèmes d'homophobie, de prostitution et du SIDA dans les années 80 aux États-Unis.



La réalisatrice a consacré sept ans de sa vie pour que ce long-métrage voit le jour. Paris is burning, interdit aux moins de 16 ans, sera disponible sur la plateforme Netflix le 1er février 2017.

Toujours disponibles sur Netflix

Toujours disponibles au mois de février sur Netflix, on retrouve les séries événements Riverdale et Les Aventures des Orphelins Baudelaire, sorties en janvier dernier. De nombreuses nouveautés avaient marqué ce début d'année 2017, pour le plus grand plaisir des abonnés.



Également à (re)voir, le nouveau spectacle inédit du héros de Chouchou, Gad Elmaleh part en live. Pour son arrivée sur la plateforme américaine, avec qui il est le premier l'humoriste français à s'être offert une collaboration, Gad Elmaleh a vu les choses en grand. Une première production qui devrait en engendrer une deuxième dans les mois à venir, en anglais.