ÉCLAIRAGE - La star extravagante Lady Gaga sera l'autre star de cette 51e édition du Super Bowl, à suivre en France dès 23h.

publié le 05/02/2017

Cent-dix millions de téléspectateurs à travers le monde. Malgré ses cinq décennies au compteur, le Super Bowl, est l'événement sportif le plus attendu mais aussi le plus regardé à travers la planète. Ce dimanche 5 février, la 51e édition se déroulera dans un NRG Stadium de Houston plein à craquer : au total, 70.000 spectateurs assisteront dans le stade au duel opposant les New England Patriots aux Atlanta Falcons.



Leur passion pour le football américain n'est pas le seul motif de leur déplacement. Le Super Bowl offre aussi un authentique spectacle à la mi-temps : le Super Bowl half time show. Un spectacle musical de treize minutes, d'un coût de 10 millions de dollars, que pilotera cette année Stefani Germanotta alias Lady Gaga. "Je pense à ce show depuis que j'ai quatre ans", a assuré celle qui a vendu à travers le monde plus de 27 millions d'albums. Ce ne sera pas la première prestation de l'interprète de Poker Face. La star extravagante avait chanté l'hymne américain avant le Super Bowl 2016.

Lady Gaga délivrera un message de tolérance

Pour l'occasion, Lady Gaga, qui s'est engagée politiquement contre Donald Trump, a préparé un message de tolérance, et sans doute plein de surprise. Pas question pour autant de se servir de cette tribune à des fins politiques. "Les seules déclarations que je ferai durant mon spectacle sont celles que j'ai faites de manière constante durant toute ma carrière", a expliqué l'icone de la communauté gay et transgenre. "Je crois en l'égalité et dans le fait que l'état d'esprit de ce pays est un message d'amour, de compassion et de gentillesse". Lady Gaga pourrait être rejoint sur la scène par Beyoncé et le crooner Tony Bennett.



La télévision américaine est prête à faire face à toutes (mauvaises) surprises. Depuis 2005, pour éviter une réédition du "Nipplegate", scandale provoqué l'année précédente par Justin Timberlake qui avait dévoilé un téton de Janet Jackson, le show sera diffusé en léger différé. Justin Timberlake sera d'ailleurs de retour au Super Bowl à travers une publicité dans laquelle il apparaîtra.