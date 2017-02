France 3 diffuse ce vendredi 3 février une émission consacrée à Jean-Christophe Averty, l'enfant terrible des variétés.

Mireille Dumas rend honneur à Jean-Christophe Averty ce vendredi 3 février sur France 3. Il était l'enfant terrible des variétés et il l'est resté. D'une modernité et d'une inventivité absolues dans son utilisation de la peinture, de la géométrie, du noir et blanc, par exemple dans la séquence où Yves Montand arbitre un match entre jazz et java, il est aussi classique.



C'est à voir absolument. Il a été épique, il a marqué l'époque, de 1955 à 1980, a été adoré par les uns et détesté par les autres pour avoir passé des poupons à la moulinette, et cet homme a donné carte blanche à Mireille Dumas.



Jean-Christophe Averty a tout compris à la télé alors qu'il ne la regardait jamais. Elle va être heureuse, sa famille, de voir ce montage intelligent, au service de cette forte tête d'Averty qui jouait à être odieux, sur le plateau de Philippe Bouvard. Les artistes qui se sont bousculés devant ses caméras lui rendent hommage, comme Françoise Hardy, dont il a découvert le talent en premier.