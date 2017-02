L'acteur qui interprète Christian Grey dans la saga "50 Shades" explique ne pas être attiré par le sadomasochisme.

Crédit : Universal Pictures Jamie Dornan et Dakota Johnson, héros de "50 Nuances de Grey" et gagnants aux Razzie Awards

par Laure-Hélène de Vriendt publié le 03/02/2017 à 13:34

La saga 50 Shades a changé la vie de Jamie Dornan. À quelques jours de la sortie du deuxième volet, Cinquante Nuances plus sombres, l'acteur se confie sur son rapport à la célébrité, à la sexualité et sur sa vie de famille. Dans une interview accordée au magazine Femina, la star avoue ne pas avoir les mêmes goûts que son personnage : "Les pratiques de Grey ne sont pas ma tasse de thé. Je ne suis pas du tout dans ce genre de choses (...) Je suis un homme d'une simplicité extrême, à tous les niveaux".



Père de deux petites filles qu'il a eu avec l'actrice Amelia Warner, Jamie Dornan explique avoir un mode de vie très loin des paillettes d'Hollywood : "J'ai une vie plus normale que n'importe quel autre individu. Je vis en pleine campagne en compagnie de mes moutons. Avec ma femme, nous avons choisi d'offrir à nos deux enfants une vie calme loin de la ville et surtout du milieu hollywoodien. C'est très important pour mon équilibre et celui de ma famille. Je crois que c'est sans doute la raison pour laquelle je sais très bien gérer le succès".

Cette image de sex-symbol commence à sérieusement m'agacer Jamie Dornan

Si Jamie Dornan connaît une notoriété mondiale grâce à son interprétation de Christian Grey, il n'apprécie pas d'être réduit à son physique : "Je préfère que les gens me trouvent séduisant plutôt que moche mais, je dois l'admettre, cette image de sex-symbol commence à sérieusement m'agacer. J'aimerais que le public apprécie mon travail d'acteur plutôt que de me féliciter sur mon physique". Les nouvelles aventures torrides de Christian Grey et Anastasia Steele sortent dans les salles françaises mercredi 8 février.