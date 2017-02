Pierre Ménès "va mieux" et pourrait revenir au "CFC" entre mi-mars et mi-avril

RÉACTION - Le journaliste sportif de 53 ans livre de bonnes nouvelles, un peu plus d'un mois après une double greffe rein-foie.

03/02/2017

Rencontré chez lui, près de Paris, Pierre Ménès a accepté de donner de ses nouvelles en ce début du mois de février, quelques semaines après avoir reçu un don d'organes. Il a les joues creusées, le corps qui flotte dans son jogging gris, a perdu près de 40 kilos en six mois. Mais il "va mieux", assure-t-il, après avoir été "très très mal. C'est à dire que maintenant je sors à l'extérieur faire des petits parcours, de tout petits parcours, je dois marcher 150 m. Mais pour quelqu'un qui ne marchait plus depuis quatre mois, c'est pas mal".



Une marche encore fragile, un traitement anti-rejet à vie et des exercices de kiné au quotidien. Mais son nouveau foie et son rein tout neuf fonctionnent bien. Cette double greffe l'a profondément changé. "Disons que dans un premier temps j'ai perdu ma joie de vivre, j'ai perdu ma voix. J'ai envie de redevenir celui que j'étais avant, celui que les gens attendent au Canal Football Club", l'émission dominicale de Canal+.





Ce retour à la télévision, il le fera peut-être entre mi-mars et mi-avril. Pierre Ménès a coché les dates sur le calendrier. C'est son vœu le plus cher. "J'ai du mal à regarder l'émission, confie-t-il. C'est une souffrance pour moi, ils me manquent terriblement. J'ai envie que tous les gens qui m'ont envoyé tant de messages d'amour sur les réseaux sociaux soient heureux de me revoir. Le grand jour de ma résurrection, ce sera quand je serais sur le plateau du CFC".



Le journaliste de 56 ans, "GO" du Club Med avant de rejoindre France Football puis L'Équipe, RTL et M6, collabore avec la chaîne cryptée (l'émission est toutefois visible en clair) depuis 2009.