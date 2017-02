EN IMAGES - Bryan Ray, 31 ans, consacre sa vie (et son argent) à la princesse de la pop depuis ses 17 ans.

par Benjamin Pierret publié le 03/02/2017 à 13:45

Si l'émulation est la plus grande preuve d'admiration, alors ce fan ne cherche pas à cacher son adoration pour Britney Spears. Bryan Ray, californien de 31 ans (oui, 31 ans) a subi 90 interventions de chirurgie esthétique afin de ressembler trait pour trait à la pop-star. Un objectif dont il a dû payer le prix : le jeune homme a déboursé pas moins de 80.000 dollars (environ 74.000 euros) pour modeler son visage à l'image ce celui de la star.



Rhinoplastie, injection de graisse dans les joues, épilation au laser du cuir chevelu, collagène dans les lèvres, Botox et plus encore : rien ne manque dans la longue liste des interventions auxquelles ce résident de Los Angeles s'est adonné pour ressembler à l'interprète de ...Baby One More Time. Il affirme aussi dépenser 500 dollars (environ 465 euros) chaque mois en crèmes pour préserver la jeunesse de sa peau.

Le travail d'une vie

Sa transformation a commencé lorsqu'il avait 17 ans, avec une intervention sur ses dents : "Mes chirurgiens m'ont demandé sur quel sourire de célébrité je souhaitais baser le mien, et c'était le sien", raconte-t-il au Daily Mail. Celui qui affirme qu'elle lui a permis de se comprendre lui-même lorsqu'il grandissait connaît toutes ses chorégraphies, se produit dans des boîtes de nuit déguisé en Britney Spears et se fait même appeler Britney par ses amis. Sur son compte Instagram, rempli de selfies, il s'amuse régulièrement à publier des play-backs sur les chansons de son idole, comme Slumber Party, le dernier single de la star.

"Depuis que je suis jeune, il y a quelque chose chez Britney Spears qui, pour moi, la rend parfaite", se souvient-il. "Maintenant, avec mon apparence, je veux faire du mannequinat, j'adore imiter Britney Spears alors je veux continuer à le faire et voir où cela me mène." Pour l'instant, celui qui gère une société de produits alimentaires à base de marijuana s'est fixé pour but de ne pas prendre une ride : "L'un de mes objectifs principaux est de préserver ma jeunesse aussi longtemps que possible. Je ne veux pas un seul poil sur mon menton ou mon corps, parce que cela me ferait vieillir." Bientôt, il devrait participer à une nouvelle émission américaine intitulée Plastics of Hollywood, centrée sur d’autres personnes qui, comme lui, ont décidé de complètement modifier leur apparence grâce au bistouri.