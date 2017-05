François Berléand: "Je ne ferai plus le plus Grand Cabaret"

publié le 14/05/2017 à 13:23

C'est avec beaucoup d'humour et de franchise que François Berléand nous parle de la télévision d'aujourd'hui. Sans détour, il nous révèle l'émission à laquelle il ne participera plus: "Celle de Patrick Sébastien, le plus grand cabaret. C'est vraiment ennuyeux. C'est long. Je l'aime bien, il est sympathique mais c'est loin, c'est casse-pieds. Et en off c'est pas toujours très délicat." il n'en dira pas plus. (voir video)



Il n'est pas très tendre non plus avec les Molières. Du moins avec le système de vote: "Le vote des professionnels m'énerve, parce qu'ils ne viennent pas voir les spectacles. Ils votent pour les copains, comme d'habitude." déplore-t-il. (voir video)

Des coups de gueule, mais aussi beaucoup de bonne humeur à retrouver juste après la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron à 13H30 sur RTL avec François Berléand, Eric Dussart et Jade. Dès 14H, le replay.



Bon dimanche à l'écoute de la télé sur RTL!