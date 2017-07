Le comédien Claude Rich est décédé à l'âge de 88 ans

publié le 21/07/2017 à 11:32

Il a brillé sur les planches et devant la caméra. Le comédien Claude Rich est décédé, a annoncé sa famille, ce vendredi 21 juillet. L'information a été transmise par sa fille, Delphine Rich, qui précise que son père était malade depuis longtemps.



Claude Rich a fait partie de ce qu'on appelle la "bande du conservatoire", ces jeunes acteurs et amis qui comptent Claude Rich, Jean-Paul Belmondo, Jean Rochefort, Bruno Cremer ou encore Jean-Pierre Marielle. Au total, Claude Rich aura tourné dans une cinquantaine de pièces de théâtre et près de 80 films. On se souvient de lui dans le magnifique rôle de Talleyrand dans Le Souper, face à Claude Brasseur. Un rôle qui lui permettra d'être couronné d'un César du Meilleur acteur après l'adaptation cinématographique en 1993 de la pièce de Jean-Claude Brisville.

Claude Rich a également brillé dans le rôle du jeune Antoine Delafoy, petit prétentieux qui se heurte aux violentes répliques de Lino Ventura dans Les Tontons Flingueurs, sorti en 1963. Il était d'ailleurs le dernier acteur encore en vie de ce classique signé Georges Lautner et Michel Audiard. Les plus jeunes se souviennent surtout de lui dans le rôle de Panoramix dans Astérix mission Cléopâtre (2002), d'Alain Chabat.

Son verbe de velours et ses yeux bleus souriants resteront gravés dans l'histoire du cinéma et du théâtre français. Dernièrement, il avait toutefois fait plus parler de lui pour ses idées politiques, et notamment sa lettre de soutien total au pape Benoît XVI avant sa renonciation.

