Netflix va terminer un film inachevé d'Orson Welles

publié le 02/05/2017 à 09:59

32 ans après la mort du cinéaste, la plateforme de streaming Netflix va finir le montage de ce qui est peut être un autre Citizen Kane. Un chef d’œuvre inachevé d’Orson Welles. L’histoire de ce miracle cinématographique annoncé a commencé mi-mars, à Bagnolet en banlieue parisienne. Car c’est là que depuis 1979 étaient soigneusement conservés, comme un trésor que personne n’oserait déballer, une partie des négatifs de ce film inachevé d’Orson Welles.



C’est là qu’une équipe du géant américain Netflix, qui a réussi à acheter les droits, est venue chercher les 1.069 boites de pellicules et superviser l’emballage sur des palettes le mois dernier, pour les envoyer à Los Angeles. The Other Side Of The Wind, c’est le titre du film, a été en partie tourné en France, dans le village d’Orvilliers dans les Yvelines ou le cinéaste a vécu. Par petits bouts. Par manque d’argent. Le réalisateur a tourné pendant 4 ou 5 ans dans les années 70 cette autobiographie déguisée.

Son ami, le réalisateur John Hudson joue un grand cinéaste qui tente un comeback avec un improbable film érotique. Il y a donc dans les boites des scènes osées avec la dernière épouse de Welles qui peuvent assurer le buzz. Et puis, Orson Welles a tourné avec ceux qui passaient. Claude Chabrol par exemple devrait apparaître - tout habillé lui - dans le film que Netflix veut achever.

Le film inachevé est inachevable

Il y aurait environ 18 heures de pellicule…On peut en trouver sur internet des morceaux hachés. Des débuts de montage de Welles mais assez déroutants. On entend répéter les mêmes répliques… "Il y a dans tout cela, la matière pour un film extraordinaire", dit l’historien du cinéma Jean-Pierre Berthomé.



"Mais Welles était un génie du montage, explique-t-il, ce n’est qu’au montage que le film devenait un chef d’œuvre. Welles lui-même, ne savait pas ce qu’il allait faire quand il s’asseyait devant sa table de montage" insiste l’historien auteur d’un Orson Welles au travail. Le film inachevé est donc inachevable.



En revanche - et les cinéphiles s’en réjouissent - le film remonté et restauré par Netflix va au moins présenter les éléments de ce trésor enfoui en donnant une cohérence à l’ensemble. Et ça sera un peu, à nous, spectateurs, d’essayer d’imaginer ce que Welles aurait pu faire.

Une opération rêvée pour Netflix

C’est une opération rêvée pour Netflix. Pour l’image de la plateforme de streaming. Cela faisait près de 38 ans que les bobines dormaient dans les entrepôts de Bagnolet. Des décennies que les ayants droits, les producteurs, les héritiers, la veuve et la fille de Welles refusaient de céder les droits.





Netflix, à coup de millions de dollars, est parvenu à mettre fin à cet imbroglio et à la malédiction qui poursuivait The Other Side of The Wind. Netflix qui fait trembler les majors d’Hollywood, qui écrase le marché des séries, qui a réussi - consécration - à faire entrer 2 de ses films dans la sélection de Cannes cette année, s’approprie, avec Orson Welles, un bout du patrimoine mondial du cinéma.





Et va probablement tenter de s’offrir pour la sortie une campagne tous azimut. Avec une projection du dernier Orson Welles à Cannes l’année prochaine ? Qui sait...