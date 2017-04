publié le 26/04/2017 à 09:53

Après sa défaite et son retrait de la vie politique, les mésaventures de François Fillon et de son épouse Pénélope n'ont pas fini d’inspirer les scénaristes de cinéma. Comme en témoigne cet alléchant projet de remake de La Course à l’échalote. Il s'agit d'une adaptation contemporaine du chef d'œuvre de Claude Zidi, librement inspiré par les déboires judiciaires du couple Fillon.



Dans le rôle du candidat malheureux, le leader déchu et victime d'un terrible complot politico-médiatique : Alain Delon. "Mes amis, bien que j'ai le cuir solide, et que ma femme l’entretienne au cirage, il a fini par se craqueler. J'étais grand favori de la course à l'Élysée, et je me retrouve dans la voiture balai avec tous les balais à chiottes du cabinet noir. C'est pourquoi je récupère mes costumes et je me retire", lance l'acteur, imité par Laurent Gerra.

Dans le rôle de l'épouse pas très nette du candidat malheureux : Jane Birkin. "C'est digoulasse, c'était vraiment une course de merdre ! C’est vraiment digoulasse !", lance la comédienne, elle aussi imitée par l'humoriste. "Comme mon husband, il me dit : 'C'est oune complote'. Et maintenant, ils lui tournent tous le dos. Et moi, je dois aller chez la juge qui va me retirer tous les vers de mon nose ! J'ai peur de cracher les morceaux. C'est horribeul !", se désole-t-elle.



"Courage Penelope. Comme le chantait Aznavour, il faut savoir quitter la table quand le bonheur est desservi. Fais vite les valises, il faut partir, ils ne nous lâcheront jamais, je t'emmène au soleil du Lichtenstein", lui rétorque-t-il.