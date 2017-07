publié le 31/07/2017 à 13:16

Une voix grave, une beauté sensuelle. Jeanne Moreau a traversé avec grâce et talent les 60 dernières années du cinéma français. Elle s'est éteinte cette nuit à son domicile, à l'âge de 89 ans. C'est sa femme de ménage qui l'a trouvée en arrivant.



Première apparition au Festival d'Avignon en 1947. Elle a reçu plusieurs Césars, un Oscar d'honneur en 1998. Plus de 130 films, une carrière incroyable. Parmi ces 130 films, l'un des plus célèbres, Les Valseuses en 1974, réalisé par Bertrand Blier.

Quelle carrière pour Jeanne Moreau. Une actrice éclectique, engagée, une femme libre. Elle vivait le cinéma intensément. Elle se disait mystique et frivole, touchée par les enfants qui meurent de faim mais aussi attirée par les belles choses et le luxe. Le cinéma français a perdu l'une de ses plus grandes ambassadrices.

À écouter également dans ce journal

- La situation est toujours très compliquée gare Montparnasse, plus de 24 heures après la panne électrique qui perturbe le trafic. Des dizaines de milliers de voyageurs subissent des retards très importants depuis hier, des changements de gare. La SNCF promet pour aujourd'hui 3 TGV sur 4.



- L'agresseur de la députée REM sera jugé cet après-midi en comparution immédiate. Laurianne Rossi a reçu un coup de poing sur la tempe, hier sur un marché de Bagneux. Elle était en train de distribuer des tracts.



- Le Conseil d'État oblige la ville de Calais et le ministère de l'Intérieur à installer des points d'eau à Calais pour mieux accueillir les migrants. La décision a été annoncée dans la matinée. Onze associations avaient saisi la justice pour dénoncer les conditions inhumaines réservées aux centaines de personnes qui vivent dans la rue. La commune ne veut surtout pas installer d'équipements pour ne pas recréer une jungle, mais elle n'a désormais plus le choix.



- Une femme a été foudroyée dans sa cuisine hier soir à Jarnioux, dans le Beaujolais. Elle tenait une casserole dans les mains, par miracle elle n'a pas été blessée, mais hospitalisée par précaution.