Ils financent leur spectacle grâce au jeu "Money Drop"

publié le 02/05/2017 à 09:34

C’est une belle histoire, presque un conte de fée. Quand la télévision permet à deux jeunes acteurs de réaliser leur rêve : monter leur propre pièce. Ils s'appellent Philippe et Jacques, et ce mardi 2 mai ils sont sur la scène de la Comédie de Paris pour y jouer leur spectacle intitulé À qui la faute ?



Tout commence l'an dernier quand deux amis, Philippe Bonhommeau et Jacques Vidal, deux acteurs et danseurs qui ont notamment travaillé avec Sylvie Joly, cherchent à financer leur spectacle. “Où peut-on trouver de l'argent ?" se demande Jacques Vidal. "Les politiques en ont, les industriels en ont et il y en a la télévision. Alors qu’est-ce qu’on va faire ? On va s’inscrire à Money Drop !”. Lors de leur passage sur le plateau, les deux acteurs vont même proposer à Laurence Boccolini de produire leur pièce.

Un périple initiatique

Jacques Vidal et Philippe Bonhommeau remportent 60.000 euros, de quoi financer le décor, le théâtre et la production. Un an plus tard, les voici donc sur la scène de la Comédie de Paris, pour leur spectacle sous forme de "périple initiatique". À qui la faute est un voyage, dont le personnage principal, Pablo, "rentre chez lui et découvre que sa femme a disparu avec sa fille", explique Jacques Vidal.

Très inquiet, il appelle son ami d'enfance, devenu avocat et le voilà parti pour l'Espagne. Laurence Boccolini, qu'ils ont invitée, se réjouit de leur réussite au micro de RTL : “C’est formidable, je suis vraiment ravie que leur projet soit devenu une réalité et maintenant ils vont aller toucher la scène du doigt grâce à Money Drop".



Pour la petite histoire, Philippe et Jacques ont dansé pour Sylvie Joly, dans son spectacle La cigale et la Joly, sur des sketchs écrits par Laurence Boccolini... La boucle est bouclée ! Leur pièce À qui la faute est pleine de références, parfois subtiles, à leur marraine Sylvie Joly à qui ce spectacle est dédié. Ils la jouent du mercredi au samedi à la Comédie de Paris, jusqu’au 3 juin et les places vont de 10 à 30 euros.