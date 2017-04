Présidentielle 2017 : Christophe Jakubyszyn a "le trac" avant le débat

publié le 01/05/2017 à 04:30

La seule confrontation entre les deux derniers prétendants à l'Élysée se tiendra ce mercredi 3 mai. Après avoir écarté le duo proposé par TF1 et France 2 et composé de Gilles Bouleau et David Pujadas, c’est finalement la paire Christophe Jakubyszyn (TF1) et Nathalie Saint-Cricq (France 2) qui sera aux commandes pour le traditionnel débat d’entre-deux tours. "On a évidemment commencé à travailler, on a surtout visionné les débats précédents", confie Christophe Jakubyszyn sur notre antenne ce dimanche 30 avril, "je pense que le trac va augmenter au fur et à mesure qu’on s’approchera de mercredi 21h".



"Il faut être très modeste dans cet exercice le rôle des journalistes, c’est vraiment un rôle de médiateur dans ce cas-là", explique le journaliste de TF1. Le journaliste qui collabore également chaque semaine au Grand Jury RTL s’apprête à devoir maintenir l’ordre pendant cette future passe d’armes : "on a face à nous deux animaux politiques qui n’ont qu’une envie, c’est d’en découdre et de foncer l’un contre l’autre, c’était le cas pour Hollande-Sarkozy ou Sarkozy Royal".

"Je pense que les candidats seront hypers préparés, et que donc il faut que ça reste courtois, élégant, démocratique et clair", présume-t-il. Traditionnellement, le débat d'entre-deux tours devenu un passage obligé depuis l'élection présidentielle de 1974, a toujours été animé par un duo mixte, sauf une fois. En 1995, lorsque Jacques Chirac était opposé à Lionel Jospin, les échanges entre les deux hommes avaient été encadrés par Guillaume Durand et Alain Duhamel.