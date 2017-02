publié le 12/02/2017 à 20:35

Les fans de programmes télévisés en tout genre connaissent ses images, mais lui difficilement. Depuis des années, Tristan Carné est l'homme derrière les caméras de "The Voice", "Danse avec les Stars", "Splash", mais aussi des débats des primaires de la droite et de la gauche, ou encore du discours du Bourget de François Hollande. Alors que la sixième saison de "The Voice" débarque sur TF1 le 18 février prochain, le réalisateur se dit toujours aussi enthousiaste. "On se demande toujours s'il va y avoir des talents aussi exaltants que les années précédentes", confie-t-il au micro de RTL. Comment décrirait-il son métier ? "On est l’œil du téléspectateur", explique-t-il, "on essaie de poser la caméra là où le téléspectateur le ferait".



Mais Tristan Carné est aussi le réalisateur des émissions politiques. C'est ainsi lui qui était aux commandes des divers débats de la primaire de la droite, puis de la gauche. Cependant, selon, lui, l'exercice n'est pas si différent. "Ce sont des exercices que j'adore, mais l'objectif reste toujours un peu le même", confie-t-il. Il s'agit de montrer ce que le téléspectateur veut voir, ou verrait s'il était présent. La plus grosse différence concerne les règles affiliées aux débats politiques en période électorale. Un peu comme il existe la règle des temps de parole, Tristan Carné fait en sorte d'avoir des temps d'image. "J'ai une scripte qui me dit ce qu'il se passe sur le temps de l'émission, et qui comptabilise les plan de coupe des candidats". Qu'il s'agisse des débats les Républicains avec sept candidats, ou un duel Hamon-Valls, ce chiffrage permet de garder un équilibre à l'écran.

Preuve de sa capacité à changer d'environnement, Tristan Carné sera l'homme derrière les caméras du prochain spectacle des Enfoirés. Un sacré défi pour lui qui affirme, malgré sa longue carrière, être "arrivé assez flippé, car c'est la plus grosse machine de la télévision française". Pour cette année 2017, il a essayé de rapprocher davantage les artistes des téléspectateurs avec des caméras qui suivront réellement les mouvements sur scène. Le réalisateur se concentrera ensuite sur un projet plus personnel. Lui qui avait déjà été à l'origine du film Paris, je t'aime, travaille actuellement sur un projet de fiction en direct. Via leur téléphone portable, puisque l’interactivité est au cœur du concept, les téléspectateurs pourront influer d'une manière ou d'une autre sur le cours de l'histoire.

L'actu média de la semaine

- Patrick Sébastien s'est excusé sur Twitter et reconnaît s'être planté au lendemain de la diffusion de sa nouvelle émission "Le Grand Burlesque". Il a été étrillé par les internautes qui ont jugé le programme vulgaire et pas drôle.

J'ai essayé , je me suis planté. Je suis le seul responsable. Je m'associe a la jouissance de ceux qui ne m'aiment pas (1/2) — Patrick Sébastien (@PatSebastien) February 12, 2017

et je m'excuse profondément auprès de ceux qui m'aiment bien. Patrick Sébastien (2/2) — Patrick Sébastien (@PatSebastien) February 12, 2017

- LCI souhaite musclet ses fins d'après-midi avec un débat entre éditorialistes. Ce nouveau concept sera lancé le 20 février, à 17 heures, du lundi au jeudi. Parmi les chroniqueurs présents : Renaud Dély de Marianne, Natacha Polony de Paris Première, Nicolas Beytout de L'Opinion ou encore Matthieu Croissandeau de L'Obs.



- Canal Plus se donne trois ans pour ramener à l'équilibre sa chaîne i-Télé, qui sera relancée sous le nom de C-news le 27 février prochain. Pour arriver au résultat souhaité, il faudra réaliser au moins 1 % de part d'audience sur les cadres supérieurs. Parmi les visages de la chaîne, on retrouvera Jean-Pierre Elkabbach et Patrick Poivre d'Arvor.



- SFR va tester les spots de publicité ciblés sur la chaîne BFM Paris, une pratique possible seulement jusqu'à présent selon la localisation des téléspectateurs. Le but ? Attirer de nouveaux annonceurs.