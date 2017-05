Roger Waters sort un album solo et Blondie revient avec un nouveau disque

publié le 02/05/2017 à 09:29

Roger Waters est de retour en solo. L'ancien membre des Pink Floyd publiera en effet le 2 juin Is This The Life We Really Want ?, son premier album depuis 25 ans. Une observation musicale de notre époque, dont le tout premier extrait vient d'être dévoilé. Il s'agit de la chanson Smell The Roses.



Le groupe américain Blondie fait lui aussi son grand retour. La bande de Debbie Harry sort vendredi 5 mai Pollinator, un onzième album studio en forme de retour aux sources. Après une parenthèse nourrie aux sons électro, le groupe américain retrouve la couleur de ses débuts. Il propose 11 nouveaux morceaux, une collection pop-punk, un son lourd, très produit, une voix étouffée. Blondie avait fêté ses 40 ans de carrière en 2014 avec un disque résolument contemporain. Ce Pollinator a un goût de nostalgie. Chris Stein - cofondateur et guitariste du groupe - confirme avoir voulu revenir aux fondamentaux de Blondie : "On a banni les sons électroniques, les fans sont des puristes, ils veulent la base".

Pour ce nouveau disque, Blondie s'est entouré d'une pléiade d'auteurs compositeurs. Le duo formé par Debbie Harry et Chris Stein ne signe que deux titres dans le disque. On retrouve aux crédits notamment Johnny Marr des Smiths ou Sia, et pourtant Pollinator est ultra-fidèle à l'univers et au son Blondie. Le groupe chantera à l'Olympia à Paris le 28 juin à l'Olympia à Paris.

Le deuxième album d'Asgeir

L'Islandais Asgeir, qui publiera vendredi également son deuxième album, est de retour. En 2012, son premier disque avait été acheté par un Islandais sur 10. Ré-enregistré en anglais, In The Silence avait enchanté nos oreilles. Asgeir - 24 ans aujourd'hui - revient avec Afterglow : onze morceaux, une odyssée glaciale, éthérée, envoûtante. C'est vraiment de la musique d'ambiance, faut se laisser porter, bercer. Ce deuxième disque d'Asgeir est moins folk mais plus varié.



Asgeir sera en concert partout en France : le 15 mai au Cabaret Sauvage à Paris, le 13 juin à Cognac, le 14 juin à Bordeaux, le 16 juin à Reims, le 17 à Metz.