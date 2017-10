Stéphane Plaza va faire ses premiers pas dans une comédie au cinéma

publié le 28/10/2017 à 15:23

Stéphane Plaza était l’invité du Journal inattendu sur RTL ce samedi 28 octobre. L’occasion pour lui d’évoquer ses projets du moment, et ils sont nombreux. On le connaissait à la fois agent immobilier, animateur à la télévision et acteur au théâtre, mais il vient d’ajouter une corde à son arc en devenant auteur de bandes dessinées. Ce mercredi 25 octobre est sorti dans les librairies Suivez-moi, c’est par là, un album humoristique où Stéphane Plaza revient à son premier amour, la vente d’appartements.



Mais ce n’est pas tout, l’animateur préféré des Français tourne aussi une comédie de Didier van Cauwelart, intitulée J’ai perdu Albert. "C’est pour cela que j’ai une barbe (…) je casse mon image", raconte Stéphane Plaza. C'est à Cagnes-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes que se déroule le tournage. À ses côtés de grands noms du cinéma français comme Josiane Balasko, Julie Ferrier ou Bernard Le Coq. L’occasion pour le trublion de M6, de se prêter à un exercice qui lui était jusqu’alors inconnu.

Pour le réalisateur, choisir Stéphane Plaza a été "une évidence". C’est en regardant son émission Chasseurs d’appart qu’il l’a découvert "avec toute son humanité, toute son empathie, tout son humour", explique-t-il sur RTL. "Depuis longtemps, cet homme a un sens de la situation, de la comédie et du contact formidable (…) Et je me suis dit pourquoi pas en faire mon personnage," relate Didier van Cauwelart. "C’est comme cela, je n’y peux rien, j’aime l’humain", tente d’expliquer Stéphane Plaza. Tout cela fait que j’entreprends et que je suis incapable de ne pas me donner complètement et à fond".