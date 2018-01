publié le 07/01/2018 à 18:00

La disparition de France Gall, une légende de la chanson française, dimanche 7 janvier à l'âge de 70 ans, entraîne un bouleversement des grilles de programmes. France 2 modifie ainsi le menu de 19H, Le Dimanche, et 20H30, Le Dimanche, les émissions dominicales de Laurent Delahousse, pour honorer la mémoire de l'interprète de Babacar et Il jouait du piano debout. En présence du chanteur Charles Aznavour, des hommages ponctueront les deux rendez-vous à l'antenne depuis la rentrée de septembre.



Sa "sœur", France 3, proposera, quant à elle, deux émissions en prime la semaine qui vient. Lundi 8 janvier, la Trois rediffusera Toi, sinon personne, un documentaire réalisé par Franck Ferrand, axé sur la relation de la gagnante de l'Eurovision 1965 avec Michel Berger. Quatre jours plus tard, vendredi 12 janvier, la chaîne publique retransmettra un autre documentaire, Starmania, le fameux opéra rock qui défie le temps.

De son côté, France 5 a annoncé une émission spéciale de C à Vous, lundi 8 janvier dès 19 heures. L'émission, présentée par Anne-Élisabeth Lemoine, sera entièrement consacrée à la chanteuse.



Des émissions spéciales sur RTL

RTL proposera lundi 8 janvier une spéciale de Laissez-vous tenter, autour de Yves Calvi, entre 9h et 9h30. Sidonie Bonnec et Thomas Hugues présenteront une spéciale de La Curiosité est un vilain défaut entre 14h et 15h. L'émission Échange public, au cours de laquelle France Gall revenait sur sa carrière au micro d'Anthony Martin, sera rediffusée entre 20h et 22h.



Samedi 13 janvier, Jean-Alphonse Richard consacrera Confidentiel, sa nouvelle émission à l'interprète de Cézanne peint. Elle sera suivie d'une rediffusion du Grand Studio d'Éric Jeanjean, consacré à la comédie musicale Résiste.