publié le 07/01/2018 à 14:25

France Gall était très attachée au Sénégal. La chanteuse avait sorti un album intitulé Babacar en 1987 directement inspiré de son voyage humanitaire dans ce pays d'Afrique un an auparavant. Sur RTL, l'inoubliable interprète de Poupée de cire, poupée de son, Évidemment ou encore Résiste avait raconté l'origine de ce tube inoubliable.



"Au Sénégal, je suis sur place pour Action Écoles, une ONG. Je suis en voiture, on traverse un petit village, je vois écrit 'Restaurant', je dis stop. Et en fait, dans le noir je vois un petit bébé qui dort, la maman qui arrive, je lui dis 'il est beau ton bébé', et elle me dit 'Si tu veux je te le donne'. Je lui dis 'Mais qu'est ce que tu me racontes là'", a raconté la chanteuse. J'ai fait des photos du bébé, je suis reparti en voiture. Cet enfant avait pour prénom Babacar. France Gall et Michel Berger décideront de ne pas adopter l'enfant mais d'aider financièrement la mère et son fils.

Cette histoire déconcertante est restée gravée dans l'esprit de France Gall. Dès son retour en France, la chanteuse l'a confiée à son compagnon de l'époque, Michel Berger : "Quand je suis rentrée à Paris, j'en ai parlé à Michel, et puis six mois plus tard, il me sort cette chanson Babacar. Je pensais qu'il avait oublié cette histoire, pas du tout." Un titre fort et touchant directement inspirée du vécu de la chanteuse et qui aura marqué son répertoire.

La chanteuse a toujours gardé contact avec Babacar tout au long de sa vie. "Il sait que son nom est connu à travers le monde", avait confié France Gall dans Échange Public sur RTL.

> France Gall - "Babacar"