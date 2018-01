publié le 07/01/2018 à 14:01

L'une des plus grandes voix de la chanson française s'est éteinte ce dimanche 7 janvier à l'hôpital américain de Neuilly. France Gall est décédée à l'âge de 70 ans après avoir été hospitalisée mi-décembre pour cause d'une infection sévère, et elle laisse derrière elle un répertoire riche, indémodable et transgénérationnel. De Ella, elle l'a à Babacar en passant par Poupée de cire, poupée de son, sa voix reste éternelle.



Les réactions empreintes d'émotion ont été nombreuses, à commencer par celle d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État s'est exprimé sur Twitter quelques minutes après l'annonce officielle de la mort de France Gall.

"France Gall a traversé le temps grâce à sa sincérité et sa générosité", a-t-il écrit. "Elle laisse des chansons connues de tous les Français et l'exemple d'une vie tournée vers les autres, ceux qu'elle aimait et ceux qu'elle aidait", conclue-t-il sur le réseau social.

