Avec la disparition de France Gall dimanche 7 janvier à l'âge de 70 ans, la chanson française perd l'une de ses icônes. Si ses tubes - Poupée de cire, Poupée de son, Babacar, Cézanne peint... - sont toujours aussi légendaires, la chanteuse n'était pas remontée sur scène depuis plus de 17 ans.



Le 15 août 2000, elle avait chanté main dans la main avec Johnny Hallyday Quelque chose de Tennessee, l'un des plus grands succès du rockeur, à l'Olympia. Dans la version originale de cette chanson écrite par Michel Berger, en hommage au dramaturge Tennessee Williams et sortie en octobre 1985, France Gall figure dans les chœurs avec son mari. Son duo avec Johnny Hallyday à l'Olympia est sa dernière prestation sur scène. La star s'était concentrée ensuite à la réalisation de sa comédie musicale, Résiste, qui a triomphé à travers la France.





Rattrapée par la maladie et hospitalisée à la mi-décembre 2017 à l'Hôpital américain de Neuilly-sur-Seine pour une infection sévère, elle n'était pas en capacité de se rendre à l'hommage populaire au Taulier du rock célébré le 9 décembre en l'église de la Madeleine.

Johnny Hallyday, "un ami fidèle"

L'artiste avait publié un message en honneur de son "ami fidèle". "Je suis infiniment attristée par l’annonce du départ de Johnny. Je salue l’artiste unique, l’ami fidèle. J’ai toujours été touchée par sa gentillesse, son charisme, sa voix irremplaçable et son sourire irrésistible."

"Je garde en moi 50 ans de souvenirs et d’amitié et plus particulièrement les instants inoubliables passés avec Johnny et Michel (Berger) lors de leur rencontre artistique.

Aujourd’hui, toutes mes tendres pensées se tournent vers Laeticia, David, Laura, Jade et Joy. Comme une étoile qui s’éteint dans la nuit sans un éclat de voix et sans un bruit. Ainsi disparut Johnny."