publié le 07/01/2018 à 13:26

France Gall est décédée dimanche 7 janvier à l'âge de 70 ans après avoir lutté contre la récidive d'un cancer. Les amours de la chanteuse ont toujours été rythmés par la musique. De 1964 à 1967, elle vit une histoire passionnelle avec Claude François. De leur rupture naîtra Comme d'habitude. Elle partagera également sa vie avec Julien Clerc de 1970 à 1974. Elle le quitte, vivant mal le fait de rester dans l'ombre de la star de la comédie musical Hair, après avoir brillé dans les années 60 grâce aux chansons écrites par Serge Gainsbourg : Poupée de cire, poupée de son, Baby Pop, Les Sucettes...



En mars 1973 et en pleine traversée du désert, elle cherche un compositeur à même de relancer sa carrière. C'est en écoutant la chanson Attends-moi que France Gall a l'idée de rencontrer Michel Berger. Lorsqu'elle lui fait écouter les chansons que son producteur veut lui faire chanter, l'artiste est circonspect et ne veut même pas collaborer avec la jeune femme.

Tout change en 1974 lorsqu'elle pose sa voix sur l'une des chansons du nouvel album de Berger Mon fils rira du rock'n'roll. Elle lui demande bien plus qu'une chanson, lui lance un défi : la faire renaître. Il accepte et relève le défi grâce à La Déclaration d'amour.

Les tubes s'enchaînent pour le couple qui l'est désormais à la ville. Résiste, Si maman si, La Groupie du pianiste, Évidemment, Ella, elle l'a, Babacar, Il jouait du piano debout... En 20 ans d'amour, la réussite du duo est sur scène, mais aussi dans sa vie privée avec la naissance de Pauline en 1978 et Raphaël en 1981.



En 1980, le couple enregistre avec Elton John Donner pour donner. Le titre fait le tour du monde. Un été sur un nuage pour France Gall et Michel Berger, les autres seront en pente douce. C'est à Ramatuelle que tout s'arrête quand le 2 août 1992, Michel Berger meurt foudroyé par une crise cardiaque. Suite à la disparition de son compagnon, la chanteuse se fait discrète. Elle est ensuite poursuivie par de sérieux problèmes de santé et marquée par la mort de sa fille aînée, terrassée par la mucoviscidose en 1997.