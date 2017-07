publié le 07/07/2017 à 18:19

Une page se tourne pour Laurent Delahousse. Après des mois de négociations, le journaliste présentera dès la rentrée un programme inédit et ambitieux, 19 heures le dimanche. Résultat : pour pouvoir se consacrer sur cet intense projet, l'animateur de France 2 abandonne les 13 heures de samedi et dimanche en septembre, après 10 ans d'animation des JT du week-end.



Le présentateur laissera sa place Leïla Kaddour-Boudadi. Ancien joker de l'animateur phare de la chaîne, la journaliste a déjà assuré la présentation des 13 heures ainsi que les JT du week-end de France 2 depuis 2016. Elle présente en parallèle un magazine culturel sur Franceinfo, Culturebox le mag.



Laurent Delahousse sera toujours le visage du 20 heures le vendredi, le samedi et le dimanche tout en restant à la tête de l'émission Un jour un destin. On pourra surtout le retrouver dans 19 heures le dimanche, dans laquelle il recevra des personnalités faisant l'actualité, avant d'enchaîner sur la présentation du JT et de reprendre, jusqu'à 21 heures, sur une tranche culturelle. Celle-ci s'intéressera à un événement ou une personnalité phare. Un programme riche et ambitieux, que les téléspectateurs pourront découvrir à la rentrée.