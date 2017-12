publié le 06/12/2017 à 19:35

Johnny Hallyday est décédé ce 6 décembre 2017 des suites d'un cancer, après avoir lutté pendant des mois contre la maladie. La disparition de la légende a provoqué une vague de réactions, toute bienveillante à l'égard de celui qui a traversé les générations avec un succès jamais démenti. Parmi les témoignages de tristesse, celui d'un autre monstre sacré.



Ainsi, Charles Aznavour s'est dit "frappé douloureusement" par le décès de Johnny Hallyday, ainsi que celui mardi de l'écrivain Jean d'Ormesson, dans un communiqué transmis à l'AFP. "Après quelques décennies, je suis à nouveau frappé douloureusement par une étrange coïncidence, la disparition de quatre personnages hors du commun, qui dans l'espace d'une nuit nous quittaient", se rappelle Charles Aznavour.

"Édith Piaf et Jean Cocteau (morts à un jour d'intervalle en octobre 1963, ndlr), et aujourdhui Johnny Hallyday et Jean D'Ormesson, deux de ma famille artistique et deux de mes maîtres à penser qui resteront à jamais gravés dans mon cœur et dans mon esprit", a-t-il déclaré.