Michel Denisot animera une émission sur Paris Première à la rentrée

publié le 22/06/2017 à 16:43

La rentrée 2017 sera celle du changement pour Michel Denisot, directeur de la rédaction de Vanity Fair. Le présentateur emblématique de Canal + rejoindra Paris Première, chaîne payante de Canal +, pour animer une émission mensuelle, selon le site du Figaro. Intitulé Off, ce programme d'entretiens mensuels de de 2 x 26 minutes sera diffusé en deuxième partie de soirée, dès 22h30.



Le concept d'Off n'est pas inconnu à Michel Denisot puisqu'il est largement inspiré des Off de Vanity Fair, des micro-interviews autour des personnalités de la musique, cinéma et télévision, lancées en mars dernier, dans des lieux qui leur sont chers, comme le Pavillon Baltard pour Julien Doré en souvenir de sa participation à Nouvelle Star.

"Il [Michel Denisot] incarne le haut de gamme, l’élégance, le glamour et le côté CSP+ qui sont autant de marqueurs en parfaite adéquation avec l’image de Paris Première", explique Jonathan Curiel, le directeur général de la chaîne au Figaro. Et les surprises ne comptent pas s'arrêter là puisqu'il promet "d’autres visages intéressants à la rentrée et surtout de nouveaux concepts d’émissions d’accueil".