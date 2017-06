publié le 22/06/2017 à 11:36

Anne-Sophie Lapix a eu une drôle de surprise sur le plateau de C à vous. Ce n'est pourtant pas dans son habitude, la coutume voulant que les invités de l'émission offrent un cadeau à la présentatrice : le 20 juin, le chanteur Vianney lui avait apporté un ukulélé dédicacé pour la remercier d'avoir fait sa première télévision chez elle. Pourtant, le lendemain, elle a refusé le cadeau que lui a proposé Alice Pol. L'actrice était présente sur le plateau de France 5 avec Michèle Laroque et Océane Rose Marie pour présenter leur dernier film, Embrasse-moi.



La future présentatrice du JT de France 2 a ainsi reçu en cadeau une enveloppe, sur laquelle se trouvait un bon pour... un baiser de cinéma, avec l'une des comédiennes (à partir de 02'20). Anne-Sophie Lapix a immédiatement essayé de refuser gentiment la proposition, rappelant qu'elle avait déjà refusé un baiser sur le tournage de Bon Rétablissement ! en 2014, demandant à modifier le scénario. Les chroniqueurs de C à vous se sont tout de même acharnés et ont essayé de la convaincre d'accepter la proposition, mais la présentatrice est restée ferme sur ses positions.