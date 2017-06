publié le 21/06/2017 à 07:41

Après Mimie Mathy et Elie Semoun, c'est au tour de Jack Lang de se confier sur le fauteuil rouge de Marc-Olivier Fogiel. l'ancien ministre de l'Education nationale se dévoile lors de son passage dans l'émission Le Divan du 20 juin. Il a notamment évoqué le jour où François Hollande l'a trahi. Jack Lang explique qu'un jour il lui a révélé qu'il souhaitait briguer "le poste suprême".



"Nous avions conclu avec François Hollande une sorte d'accord au moment du congrès qui a précédé cette période. Je lui avais dit que je voulais constituer un courant. Il m'a dit 'C'est inutile, ton courant, c'est le nôtre'. Et si tu as besoin le jour venu de parrainages, je te les donnerai. Et disons-le, François Hollande n'a pas tenu son engagement. Il ne m'a pas accordé les parrainages sans lesquels je ne pouvais pas me présenter devant les militants".

Semoule au chocolat et harreng

L'homme de 77 ans parle aussi avec émotion de ses souvenirs de l'Occupation allemande. De son père activement recherché par la Gestapo au jour où il se retrouva seul après que la famille juive qui le gardait fut arrêtée: Jack Lang n'oublie rien.



Des instants de vie plus insolites sont également dévoilée lors de l'émission par sa propre fille. On apprend notamment qu'il appréciait cuisiner à sa famille de la semoule au chocolat ou à la confiture, mais aussi qu'il avait "des périodes de crise" où il ne préparait que du hareng pendant plusieurs semaines....