Qui est Meghan Markle, la future épouse du prince Harry ?

C'est désormais officiel : le prince Harry va se marier avec Meghan Markle. Depuis bientôt un an, le fils cadet de Lady Di a officialisé sa relation avec l'actrice américaine connue pour son rôle de Rachel Zane dans la série Suits. Ce lundi 27 novembre, Clarence House, la résidence officielle du prince Charles, père du futur époux, a annoncé que le prince William et Megan Markle se marieront au printemps 2018.



Née à Los Angeles, Meghan Markle a étudié à Northwestern, une prestigieuse université américaine. Elle s'est spécialisée dans le théâtre et les relations internationales. L'Américaine a ensuite travaillé à l'ambassade américaine de Buenos Aires, en Argentine.

Meghan Markle a fait ses débuts à l'écran, en 2002, dans le soap opera Hôpital central. La comédienne a ensuite enchaîné les rôles dans 90210, Le Retour de K 2000 et Les Experts : Manhattan. C'est en incarnant l'avocate Rachel Zane de Suits, que sa carrière a réellement décollé. Entre-temps, elle s'est mariée et a divorcé du producteur américain Trevor Engelson. Mais que sait-on d'autre sur l'actrice américaine qui sera bientôt l'épouse du prince Harry ?

Meghan Markle est une femme engagée

La jeune femme est très engagée aux côtés de l'ONU pour la condition des femmes. Comme Emma Watson (Hermione Granger dans la saga Harry Potter), elle travaille pour l'égalité entre les femmes et les hommes. En 2016, la Californienne s'est rendue au Rwanda en tant qu'ambassadrice de World Vision Canada pour promouvoir la campagne Clean Water, pour un accès plus facile à l'eau potable.

Harry a présenté Meghan Markle au prince Charles et à Elizabeth II

Début septembre, Meghan Markle a eu le privilège de rencontrer la reine Elizabeth II dans son château écossais de Balmoral. "Il voulait présenter Meghan à la reine", a confié un ami de Harry au magazine américain Weekly. Ça s'est bien passé. Je ne doute pas que c'est la première de nombreuses rencontres". L'actrice américaine a aussi rencontré le prince Charles et Camilla Parker Bowles, qui résidait à Birkhall, non loin de la résidence de la reine.